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El Ayuntamiento de Zaragoza talará 18 pinos de la calle Pedro Cerbuna al descubrir ahora su mal estado

El consistorio sustituirá los árboles por nuevos ejemplares que se adapten mejor al crecimiento en el entorno urbano

El Ayuntamiento de Zaragoza talará 18 pinos de la calle Pedro Cerbuna al descubrir ahora su mal estado.

El Ayuntamiento de Zaragoza talará 18 pinos de la calle Pedro Cerbuna al descubrir ahora su mal estado. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El inicio de los trabajos de remodelación de uno de los tramos de la calle Pedro Cerbuna ha facilitado la detección de un importante riesgo potencial en un grupo de pinos cuya conservación, inicialmente, se había considerado factible. Aunque en las inspecciones previas, realizadas por los servicios municipales, se apreció que los pinos parecían estar en buen estado, al iniciar unos trabajos puramente superficiales se han advertido graves problemas en sus raíces, no valorables previamente, que a su vez generan un riesgo importante tanto para los peatones como para los trabajadores de la propia obra.

Al inicio de la semana, uno de los pinos se desplomó nada más empezar a trabajar en la acera circundante de manera superficial. Inmediatamente se paralizaron las obras en esa zona y se han realizado nuevas inspecciones árbol por árbol. Esta valoración ha permitido comprobar que la problemática afecta a un conjunto de hasta 18 pinos debido a sus condiciones previas de implantación.

La situación valorada antes del inicio de obras, y que se había considerado a priori compatible con el mantenimiento de estos pinos, se ha revelado como más grave que la calculada inicialmente.

Estos son los problemas detectados

Según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, los problemas detectados son:

  • Crecimiento en un espacio urbano limitado (acera y alcorques pequeños).
  • Pavimentación continua hasta el entorno inmediato del cuello de los árboles.
  • Desarrollo radicular condicionado por compactación, escaso volumen útil de suelo y presencia de infraestructuras subterráneas. 
  • Inclinaciones significativas en varios ejemplares, algunas de ellas hacia calzada o zona de tránsito.
  • Copas elevadas y asimétricas, condicionadas por la competencia entre ejemplares y la proximidad a fachadas.

Los informes técnicos indican que la conservación de los ejemplares durante y después de la obra no puede garantizarse de forma razonable mediante podas o estabilizaciones provisionales. Estas medidas podrían reducir parcialmente algunos factores de riesgo, pero no resuelven la pérdida de suelo útil ni la ausencia de un sistema radicular suficiente.

Mantener los árboles en estas condiciones supondría aceptar una situación de incertidumbre estructural elevada en una vía pública, especialmente tras haberse producido ya el vuelco de un ejemplar.

Serán sustituidos por otros ejemplares

En ejemplares adultos de Pinus halepensis con defectos de implantación como plantación profunda, cuello radical enterrado y posible presencia de raíces espiralizadas no se considera viable ni técnicamente oportuno su trasplante.

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No obstante, y como sucede en otras ocasiones en las que, de manera inevitable, hay que retirar arbolado existente para realizar reparaciones o reformas de calado, estos pinos serán, en su momento, sustituidos por otros ejemplares de especies más adaptables al entorno urbano y a la alineación arbórea de esta calle.

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