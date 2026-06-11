CAF superará los 1.000 trabajadores en Zaragoza tras la firma de su nuevo convenio colectivo

La planta de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en Zaragoza superará la barrera de los 1.000 trabajadores gracias al nuevo convenio colectivo firmado con la representación de la plantilla. La factoría atraviesa una etapa de fuerte crecimiento, con una elevada carga de trabajo, nuevas contrataciones previstas y la expectativa de participar en el reparto del gran contrato ferroviario adjudicado recientemente por Bélgica al grupo vasco.

El acuerdo, vigente hasta 2028, sienta las bases para seguir ampliando la actividad industrial de la planta y contempla la incorporación de 55 nuevos empleados con contrato indefinido. Actualmente, CAF Zaragoza cuenta con 964 trabajadores, por lo que la cifra superará el millar en los próximos años.

En el apartado económico, el convenio establece una subida salarial del 3,15% para 2026. En 2027 los salarios aumentarán conforme al IPC más un 0,5%, mientras que en 2028 lo harán según la inflación más un 0,75%. Además, se garantiza en todo caso un incremento mínimo equivalente al IPC más un 0,25%. Otro de los puntos destacados es la unificación de la jornada anual para toda la plantilla, que quedará fijada en 1.592,5 horas.

La empresa también se ha comprometido a activar el contrato de relevo para los trabajadores nacidos entre 1965 y 1967 y a actualizar las categorías profesionales para facilitar la transición de operarios a empleados. El texto incorpora igualmente mejoras sociales, entre ellas una mayor cobertura económica en los periodos de baja por enfermedad común.

CAF se ha convertido en uno de los principales referentes industriales de Aragón y en una pieza estratégica dentro de la estructura productiva de la multinacional. Se trata además de una plantilla cada vez más especializada: uno de cada tres trabajadores posee titulación superior, reflejo del creciente peso de la ingeniería, la gestión de proyectos y el desarrollo tecnológico.

Crecimiento en Zaragoza

La evolución del empleo en la factoría confirma esa tendencia. Si en 2024 la planta contaba con 874 trabajadores, en la actualidad la cifra alcanza los 964, una muestra de la apuesta del grupo por sus instalaciones aragonesas. En un futuro no muy lejano, CAF en Zaragoza tendrá más de 1.000 empleados.

La fábrica zaragozana ha dejado de ser únicamente un centro de producción para convertirse en un complejo integral donde se diseñan, fabrican, ensamblan y prueban vehículos ferroviarios destinados a numerosos mercados internacionales. Su especialización en el diseño y montaje de tranvías la ha situado como la planta con mayor experiencia del grupo en este segmento.

Desde Zaragoza han salido proyectos para ciudades como la canadiense Calgary, las italianas Roma, Bolonia y Palermo, la húngara Budapest o las francesas Montpellier y Marsella. A esta lista se incorporarán próximamente nuevas unidades para Tours y Grenoble, también en territorio galo, así como para Omaha, en Estados Unidos.

La planta aragonesa es uno de los pilares industriales de CAF junto a las fábricas de Beasain e Irún. El grupo cerró el tercer trimestre de 2025 con una cartera de pedidos superior a los 17.000 millones de euros, una cifra histórica que posteriormente se ha visto reforzada por la adjudicación del contrato para renovar parte de la flota ferroviaria belga.

El operador SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) encargó a CAF el diseño, fabricación y suministro de los nuevos trenes AM30. El acuerdo parte de un pedido inicial de 180 unidades y un importe estimado de 1.700 millones de euros, aunque contempla futuras ampliaciones que podrían elevar de forma considerable el volumen final del contrato.