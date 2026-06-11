Las cifras de 'Volveremos' este año: 13 millones en ventas en casi 2.000 comercios de Zaragoza

La primera campaña de 'Volveremos' de 2026 ha generado cerca de 13 millones de euros en ventas en el comercio local de Zaragoza, donde casi 48.000 familias han realizado más de 102.000 compras en unos 2.000 establecimientos de todos los barrios de la ciudad.

La campaña concluyó este miércoles tras tres jornadas de actividad en las que se registraron 102.450 transacciones por un importe total de 12.998.449 euros. Las ventas se repartieron entre 1.996 comercios adheridos al programa, consolidando el impacto de esta iniciativa en el tejido comercial de proximidad, han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado un millón de euros a esta primera edición del año, dentro de los 4,5 millones consignados para 2026, una aportación que se ha complementado con otros 882.000 euros procedentes del Gobierno de Aragón para la capital aragonesa.

Del millón de euros aportado por el consistorio, ya se han canjeado 81.712 euros, mientras que permanecen disponibles 918.287 euros en los monederos digitales de los usuarios, un saldo que podrá gastarse en los establecimientos adheridos hasta finales de año.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha animado a las familias a utilizar desde ahora el saldo acumulado en lugar de esperar a la próxima campaña y ha recordado que el dinero disponible podrá emplearse hasta diciembre, por lo que el efecto de 'Volveremos' se prolonga durante todo el ejercicio.

Gimeno ha afirmado que el programa “ha sido un éxito” y ha destacado la elevada participación tanto de comercios como de consumidores. También ha informado de que el primer día de la campaña, el 3 de junio, se alcanzó un récord de actividad con 6.600 operaciones en una sola hora y un “minuto de oro” en el que se llegaron a registrar tres transacciones por segundo.

La campaña ha permitido obtener un saldo del 20% en las compras realizadas los miércoles y viernes, financiado a partes iguales por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

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Además, esta edición ha incorporado mejoras técnicas, como la posibilidad de transferir saldo entre usuarios para facilitar su consumo. El ayuntamiento destaca que la programación de las campañas se ha coordinado con los representantes del comercio local para situarlas en momentos estratégicos que favorezcan tanto a los clientes como a los negocios de proximidad