El polémico Llados visita el restaurante de Zaragoza por el que ya pasaron Jesús Vallejo y jugadores del Real Zaragoza

La gastronomía de Zaragoza ha conseguido atraer a muchos personajes públicos durante los últimos meses. Famosos que han aprovechado su visita a la capital aragonesa para conocer los restaurantes más famosos de la ciudad y probar platos típicos como las migas, el ternasco o básicamente echarse unos vinos y cañas por El Tubo. Isabel Díaz Ayuso, Samuel Umtiti, Juan del Val o Bertín Osborne han visitado varios restaurantes de Zaragoza como Tasca Ultramarina, El Palomeque, El Foro o La Clandestina.

La última cara muy conocida en darse una vuelta por Zaragoza es el polémico Amadeo Llados, conocido en redes como Llados Fitness, que ha cenado en Tribu, uno de los restaurantes que más ha llamado la atención desde su apertura desde su apertura hace relativamente poco tiempo. El influencer y coach motivacional español ganó notoriedad por sus mensajes sobre disciplina, dinero y éxito personal con un estilo agresivo en el que solía cargar contra los mileuristas y las panzas. Se desconoce por ahora el motivo que ha llevado a Llados a visitar Zaragoza en las últimas horas.

La figura de Llados se ha visto rodeada de polémica por los cursos y programas en los que prometía enseñar a sus seguidores a alcanzar la libertad financiera o ganar su primer millón, lo que derivó en denuncias de antiguos alumnos por presunta estafa, estafa piramidal y delitos de odio. Incluso hubo una macroquerella contra él, que la Audiencia Nacional rechazó investigar una querella por falta de competencia.

"Gracias por elegir Tribu durante tu paso por Zaragoza. Esperamos verte pronto de nuevo"

La visita de Lladós vuelve a poner el foco en Tribu, un restaurante del Grupo Carnívoro ubicado en Vía Hispanidad, 18, que abrió sus puertas en 2022 y que se presenta como “una experiencia para los cinco sentidos”. Su propuesta va más allá de la comida: entrar en el local es sumergirse en una atmósfera de inspiración selvática, con una decoración que remite al Amazonas, plantas, lámparas colgantes, animales exóticos y una puesta en escena pensada para sorprender al comensal.

"Gracias por elegir Tribu durante tu paso por Zaragoza. Esperamos verte pronto de nuevo", ha publicado el restaurante Tribu junto a una foto en modo 'selfie' de Llados sentado en su mesa del restaurante.

Llados en el restaurante Tribu / LLADOS FITNESS

Vallejo y el Real Zaragoza

Por sus mesas también han pasado rostros vinculados al deporte zaragozano, como Jesús Vallejo y varios integrantes de la plantilla del Real Zaragoza. Esa mezcla de ambiente llamativo, cocina variada y tirón en redes ha convertido a Tribu en uno de esos restaurantes que no solo se eligen para comer o cenar, sino también para vivir una experiencia diferente en la ciudad.

Con capacidad para 44 comensales, el restaurante combina platos de inspiración asiática con elaboraciones tradicionales españolas y guiños a la cocina italiana. En su carta aparecen propuestas como el steak tartar con tuétano, carnes como el chuletón o el entrecot, el risotto de funghi y parmesano, además de postres como la tarta de queso o la torrija con helado.