Financial Times dedica un artículo en exclusiva a las obras de La Romareda: "Se prevé que cueste 160 millones"

El conocido y prestigioso periódico británico Financial Times ha dedicado un reportaje este jueves a las obras de construcción del estadio de La Romareda, en Zaragoza. En una pieza firmada por el corresponsal de ese diario en España y Portugal, Barney Jopson, en la que incluye declaraciones de la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, la construcción del nuevo templo del fútbol en la ciudad se enmarca dentro de la carrera por conseguir ser sede en el Mundial de 2030 que celebrarán España, Portugal y Marruecos.

Así, en esta información, Jopson explica que la FIFA todavía no ha confirmado definitivamente qué estadios y qué ciudades se convertirán en sedes de la cita y que será a finales de este año cuando se haga explícito, si bien los responsables municipales han dejado claro siempre que Zaragoza cuenta con todos los avales y tiene todas las papeletas para entrar en el listado final, si es que la ciudad quiere, claro. Ahí quedan las dudas manifestadas por Bilbao y San Sebastián debido a los altos costes que deberán asumir para poder acoger partidos del Mundial.

Pero en el caso de Zaragoza, aunque esos costes no han sido todavía desvelados, la cuidad quiere ser sede del Mundial. O por lo menos su alcaldesa. Y así lo subraya la regidora: '"Nos estamos preparando porque creemos que Zaragoza, la cuarta ciudad más grande de España, tiene que ser sede del Mundial', afirma Chueca, miembro del conservador Partido Popular", recoge Jopson en su artículo, en el que la regidora zaragozana aprovecha también, como es costumbre, para quejarse del Gobierno de España. "Le gustaría saber (a la alcaldesa) cómo planea ayudar a las ciudades aspirantes el Gobierno central socialista del presidente Pedro Sánchez", reza la noticia.

Se prevé que cueste 160 millones de euros, pero el terreno donde se colocará el césped está actualmente cubierto por una imponente montaña de tierra

La noticia también subraya que Zaragoza es la única ciudad española que aspira a ser sede del Mundial en la que se ha derribado el antiguo estadio para construir uno nuevo en el mismo solar. Sobre la construcción, el artículo explica que se trata de una "obra inmensa". "Se prevé que cueste 160 millones de euros, pero el terreno donde se colocará el césped está actualmente cubierto por una imponente montaña de tierra", dice el texto, que también repara en los socios que han permitido financiar el proyecto: "el Real Zaragoza, el ayuntamiento y el Gobierno de la comunidad autónoma de Aragón". "Esperan que la nueva Romareda genere nuevas fuentes de ingresos con conciertos, convenciones y otros eventos", añade Jopson.

En la noticia, el corresponsal del FT en España y Portugal también da cuenta de la pugna existente entre España y Marruecos por albergar la final del Mundial. "'Tiene que ser en España. Nada más tendría sentido”, afirma Manolo Torralba, de la RFEF, la federación española de fútbol. Pero la ciudad marroquí de Casablanca también aspira a acoger el partido con su Grand Stade Hassan II, que está en construcción y destacará por una enorme cubierta de aluminio", cuenta el periodista británico.

Recuerdos lejanos

En el artículo también hay espacio para hablar de la desastrosa situación deportiva por la que pasa el club local, el Real Zaragoza. De la capital aragonesa, Jopson dice que es una "ciudad española con recuerdos cada vez más lejanos de un glorioso pasado futbolístico". Y del equipo blanquillo recuerda que "ha ganado la principal competición copera de España en seis ocasiones y, en su punto álgido, derrotó al Arsenal para conquistar la Recopa de Europa en 1995". "Desde entonces, ha caído en desgracia -añade el periodista-. Jugando este año en un estadio provisional, el Real Zaragoza encadenaba su decimotercera temporada consecutiva en la segunda categoría del fútbol español. Luego, en mayo, tocó un nuevo fondo: descendió a la tercera categoría semiprofesional".

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"La incongruencia de jugar en un nuevo estadio de categoría mundial, que está previsto que esté listo para que el club lo utilice a partir de la temporada 2027-28, será un consuelo escaso si el Real Zaragoza no logra recuperarse", zanja el periodista en este artículo dedicado a la capital aragonesa publicado en el Financial Times.