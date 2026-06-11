El mapa de la longevidad: la probabilidad de llegar a los 100 años en Zaragoza

La longevidad no es solo cuestión de genética, sino que influyen factores ambientales, sociales y conductuales, que hacen que por ejemplo en España, la probabilidad de llegar a centenario sea hasta tres veces superior en las provincias del norte e interior que en las del sur.

Son algunas de las conclusiones que los investigadores Michel Poulain y Ana Canelada han puesto de manifiesto en el 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) que se celebra desde este miércoles y hasta el sábado en Oviedo.

En él, Poulain, demógrafo y experto internacional en longevidad fundador de las conocidas como Blue Zones, ha mostrado el mapa de clasificación provincial de España basada en su Extreme Longevity Index (ELI), que calcula la probabilidad de alcanzar los 100 años según el lugar de nacimiento. Para obtenerlo, dividió el número total de centenarios (vivos o fallecidos) entre 2003 y 2023 y el de nacimientos registrados en el mismo lugar y periodo.

Segovia, Soria o La Rioja triplican a Málaga, Sevilla y Cádiz

El resultado es una "enorme desigualdad de expectativa de vida entre norte y sur" que ha plasmado en un mapa de longevidad en España: los valores más altos se concentran en Navarra, La Rioja, Soria, Guadalajara y Segovia, con índices que van de 11,78 a 14,73.

Les siguen otras castellanoleonesas y catalanas, además de Álava y Lleida, que adelantan a las gallegas, a Cantabria o a Asturias, entre otras.

En mitad de la tabla se sitúan Madrid, Zaragoza, Bizkaia o Girona, mientras que la probabilidad cae en las del sur y suroeste mediterráneo. Sevilla, Cádiz y Málaga presentan las tasas más bajas, que oscilan entre 4,25 y 4,58.

"Comer de manera inteligente, moverse de manera natural, dormir bien y evitar el estrés, el soporte de la familia, el respeto de la naturaleza y tener un propósito de vida" son algunos de los factores externos que explican la longevidad de las Blue Zones -Cerdeña, Okinawa, Península de Nicoya, Icaria y Loma Linda-, mucho más allá que unos buenos genes, ha resaltado Poulain.

Tradicionalmente, la longevidad ha quedado restringida a este concepto clásico de Blue Zones, aunque actualmente, el debate científico se orienta hacia el de “corredores de longevidad”, más dinámico porque se focaliza en los determinantes sociales, ambientales y sanitarios del envejecimiento saludable.

Por ello, los expertos han querido alertar sobre dos riesgos: uno, que los cambios en la alimentación, la disminución de la actividad física, la urbanización o un mayor aislamiento social están modificando esos patrones que antes favorecían una mayor esperanza de vida, con lo que la longevidad puede perderse en una sola generación si estos factores cambian.

Otro es el de que se banalice el término en contextos vinculados al bienestar o al marketing porque la longevidad saludable, ha incidido, no depende de "recetas milagro".

Atención Primaria, puerta de acceso a los centenarios

Puesto que tienen buena calidad de vida, los longevos apenas usan el especialista y van al hospital sóolo en la etapa final de sus vidas. Es por ello que la Atención Primaria es la puerta de acceso a ellos.

De ahí que esta sociedad científica haya aprovechado esta oportunidad para impulsar el Registro Nacional de Centenarios de España (Renace), un estudio epidemiológico y biológico sobre la longevidad extrema y sus determinantes con el que analiza, además de parámetros demográficos y sociales, aquellos biológicos que pueden influir en el envejecimiento saludable de los más de 16.000 centenarios que hay en España.

La SEMG aspira a que esta iniciativa se convierta en una línea estratégica para las administraciones públicas para "cambiar el enfoque de nuestro sistema sanitario" y lograr entre todos que lleguemos a la edad más avanzada posible, "pero que lleguemos con calidad de vida".

De hecho, el próximo lunes firmará un convenio con la Conselleria de Sanidade de Galicia para incluir el registro en el historial clínico de sus centenarios, con la idea de que pueda ir ampliándose a toda España.

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"Tenemos que aprender de aquellos que han conseguido sobrevivir y hacerlo con calidad de vida a estas edades tan avanzadas para llegar ya no a centenarios, por lo menos a personas que van cumpliendo años, pero años cargados de vida", ha concluido la presidenta de SEMG, Pilar Rodríguez Ledo.