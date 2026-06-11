Las obras del Portillo cambian el tráfico desde el lunes: 26.000 vehículos deberán buscar rutas alternativas cada día en Zaragoza

Las obras del entorno del Portillo entran en una nueva fase a partir de este próximo lunes 15 de junio. El plan Zaragoza Alta Velocidad obliga a alterar el tráfico durante los próximos tres meses, lo que implica cambios en la movilidad de una de las principales vías de acceso al centro de la ciudad, así como de salida. Esta situación va a condicionar el transcurrir de los 26.000 coches que circulan a diario por esta zona en ambos sentidos.

Así lo ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha pedido “comprensión y paciencia a los ciudadanos durante los meses que duren los trabajos”.

Las afecciones van a ser importantes, dado el elevado número de vehículos que pasan diariamente por la zona. Sin embargo, y pese que se espera que el próximo lunes se puedan producir atascos y cierto desconcierto, también se confía en que ese posible caos se minimice durante la semana, una vez que los conductores hayan encontrado rutas alternativas.

Además, y con el curso escolar prácticamente acabado (las clases concluyen el viernes 19 de junio), durante el periodo estival se estima que el tráfico vaya decayendo. De hecho, las estimaciones reflejan que en el mes de agosto el tráfico pueda llegar a descender hasta un 40 por ciento.

La calzada sentido centro de paseo María Agustín, entre las calles Jerónimo Borao y Escrivá de Balaguer, así como el carril bici, quedarán totalmente ocupados. En este sentido, se va a habilitar un carril por sentido en ese tramo, que circularán por lo que ahora son los carriles de salida de la ciudad.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que, como ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, no será posible acceder a Escrivá de Balaguer desde paseo María Agustín. El giro a la izquierda que da salida hacia la plaza de la Ciudadanía y Delicias va a quedar temporalmente anulado.

Para intentar facilitar la fluidez del transporte público, se va a habilitar un giro específico a la izquierda (para autobuses y taxis) desde María Agustín a la avenida Madrid en el cruce de ambas vías. Por su parte, los dos carriles de la Calle Marie Curie serán exclusivamente hacia Conde Aranda. Esto implicará la prohibición de estacionar en el lado par de esta calle.

Los vehículos que, en sentido centro, accedan a Escrivá de Balaguer desde Delicias deberán girar obligatoriamente a su derecha a Anselmo Clavé, ya que quedará también interrumpido el tráfico hacia Paseo María Agustín. Se garantizará el acceso a las reservas de garaje existentes en Escrivá de Balaguer desde la Rotonda de la Ciudadanía.

Desde el consistorio se recomienda evitar, siempre que sea posible, el eje del paseo María Agustín, tanto en sentido entrada como salida de la ciudad para reducir las retenciones.

Las modificaciones tendrán repercusión en varias líneas de autobús urbano. Las líneas 21, 22, 31 y 51 cambiarán temporalmente sus recorridos. También se verán afectados numerosos servicios metropolitanos y de barrios rurales gestionados por el Consorcio de Transportes, que adaptarán sus itinerarios y paradas mientras duren los trabajos.

Las paradas situadas en el tramo de paseo María Agustín entre Escrivá de Balaguer y avenida de Madrid quedarán anuladas temporalmente. Toda la información actualizada sobre recorridos alternativos y nuevas ubicaciones de las paradas estará disponible en las páginas web del Ayuntamiento de Zaragoza, Avanza y el Consorcio de Transportes.

Gaudes ha destacado que los trabajos se desarrollarán durante los meses de verano para aprovechar la disminución del tráfico habitual y minimizar las molestias. "Sabemos que habrá incomodidades, pero hemos intentado concentrar las afecciones en una época en la que la circulación es menor por las vacaciones escolares y laborales", ha señalado.

Plano detallado con los desvíos motivados por las obras. / Ayuntamiento de Zaragoza

Según las previsiones trasladadas por Zaragoza Alta Velocidad, esta fase de las obras tendrá una duración aproximada de tres meses y la normalidad en la circulación debería recuperarse en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar.

La consejera ha defendido además la necesidad de acometer este tipo de actuaciones para continuar transformando la ciudad y mejorar infraestructuras, accesibilidad y espacios urbanos. En este sentido, ha reclamado “comprensión a los vecinos y ha insistido en que las molestias temporales permitirán obtener mejoras permanentes en uno de los entornos estratégicos de Zaragoza”.