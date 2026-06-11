Los sindicatos critican que Natalia Chueca no haya puesto en marcha todavía la unidad policial que protegerá a las víctimas de violencia machista

Los sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoza han acusado al Gobierno municipal de Natalia Chueca de “dilatar” la puesta en marcha de la Unidad Égida de la Policía Local, destinada a reforzar la protección de las víctimas de violencia de género. CCOO, CSIF, CSL, OSTA y UGT denuncian que el próximo 13 de junio se cumplirán tres meses desde que el consistorio aprobó la creación de esta unidad y que, pese a los anuncios realizados, todavía no ha entrado en funcionamiento.

La representación sindical expresa su “preocupación” por un proceso negociador que, a su juicio, avanza con demasiada lentitud y que podría aplazar la implantación de la unidad hasta después del verano. Según los sindicatos, en la última reunión celebrada el 28 de mayo el ayuntamiento emplazó a nuevas sesiones de trabajo los días 15 y 29 de junio, lo que, sostienen, prolonga de nuevo una tramitación que “podría y debería haberse resuelto hace semanas” si existiera una “verdadera voluntad política”.

Las organizaciones sindicales consideran que el Gobierno municipal pretende trasladar a la negociación colectiva la responsabilidad de una demora que, afirman, corresponde “exclusivamente” a la Administración municipal. En este sentido, comparan los plazos de este proceso con los de otras materias que el Ejecutivo local ha considerado prioritarias, como la Oferta de Empleo Público, para las que, aseguran, se han convocado hasta tres reuniones en menos de diez días con el objetivo de alcanzar acuerdos con rapidez.

"Inminente"

Los sindicatos recuerdan además que la alcaldesa, Natalia Chueca, anunció el pasado 4 de junio, durante el acto de la patrona de la Policía Local celebrado en el auditorio municipal, la “inminente” puesta en marcha de la Unidad Égida y la asunción de nuevas responsabilidades por parte del cuerpo. Sin embargo, recalcan que “tres meses después de su aprobación, la realidad es que la unidad sigue sin existir y las víctimas continúan esperando”.

“La protección de las víctimas de violencia de género merece algo más que anuncios, fotografías y titulares. Merece compromiso, recursos y decisiones que permitan convertir las promesas en realidades”, señalan CCOO, CSIF, CSL, OSTA y UGT en el comunicado conjunto.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno municipal, por su parte, rechaza las acusaciones de los sindicatos. El concejal de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha lamentado que las organizaciones sindicales “quieran hacer política de algo tan serio como es la violencia machista” y ha negado que las víctimas estén desprotegidas en la actualidad. Según Lorén, resulta “como si ahora no estuvieran protegidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil” afirmar que continúan esperando la puesta en marcha de la unidad.

El consejero ha defendido que la Unidad Égida de la Policía Local servirá para “reforzar una labor que ya hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, al aumentar el número de agentes disponibles y mejorar la atención que se presta a las víctimas.

Sobre la negociación sindical, Lorén niega que se esté retrasando el proceso y sostiene que se ha fijado un calendario para celebrar tres reuniones en menos de un mes. El Gobierno municipal enmarca esas citas en la necesidad de abordar cuestiones “tan importantes” como la creación de una unidad policial sensible y la definición de un complemento específico económico para los agentes, que deberán estar localizables por las víctimas asignadas también durante sábados y domingos.

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El responsable municipal ha recordado asimismo que el convenio firmado con el Ministerio del Interior establece un plazo de un año para la implantación dentro del sistema Viogén, aunque ha asegurado que la previsión del ayuntamiento es “no agotar ese plazo”. Lorén también ha criticado que el sistema Viogén esté en vigor desde 2007 y que ni PSOE ni Zaragoza en Común decidieran ponerlo en marcha en Zaragoza cuando estuvieron al frente del Gobierno municipal.