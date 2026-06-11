Los sindicatos denuncian que Chueca retrasa la activación de la unidad del Viogén en Zaragoza: "La protección de las víctimas de violencia de género merece algo más que anuncios"

Los sindicatos CCOO, CSIF, CSL, OSTA y UGT en el Ayuntamiento de Zaragoza han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian que el Gobierno de Natalia Chueca está dilantando la puesta en marcha de la Unidad Égida -unidad especializada de la Policía Local creada para actuar dentro del sistema VioGén- con un "lento proceso negociador".

Los cinco sindicatos recuerdan que el 13 de junio se cumplirán tres meses desde que el Gobierno de Zaragoza aprobó la creación de la citada Unidad Égida en la Policía Local y, a día de hoy, continúa sin funcionar.

Relatan que en la reunión celebrada el 28 de mayo, el ayuntamiento emplazó a la representación sindical a nuevas sesiones de trabajo los días 15 y 29 de junio. Para los sindicatos eso significa prolongar nuevamente un proceso "que podría y debería haberse resuelto hace semanas si existiera una verdadera voluntad política para ello".

Los sindicatos están preocupados ante una "estrategia" que, denuncian, "parece orientada a trasladar a la negociación colectiva la responsabilidad de una demora que corresponde exclusivamente a la administración municipal".

El calendario planteado por el Gobierno municipal aleja más la puesta en marcha de la unidad y hace temer a los sindicatos que su implantación quede aplazada hasta después del verano.

Contraponen esta actitud con otros asuntos sobre los que el gobierno municipal ha convocado "hasta tres reuniones de negociación en menos de diez días para alcanzar acuerdos con rapidez", mientras que para la implantación de una unidad destinada a la protección de las víctimas de violencia machista "los plazos se dilatan durante meses".

"La protección de las víctimas de violencia de género merece algo más que anuncios, fotografías y titulares. Merece compromiso, recursos y decisiones que permitan convertir las promesas en realidades", zanjan los sindicatos.