Aparece un buzón de sugerencias en mitad de una calle de Las Fuentes: ¿quién está detrás de esta ingeniosa iniciativa?

Son varias, aunque por seguro insuficientes, las formas en las que los ciudadanos pueden participar e influir en la toma de decisiones políticas. Votar cada cuatro años es la más obvia, pero después existen otros canales como los proyectos que se someten a información pública o el asociacionismo vecinal. Sin embargo, dos niñas de Las Fuentes, en Zaragoza, se han inventado un método para recoger sugerencias y mejorar el entorno en el que viven.

Así, tirando de imaginación, estas dos jóvenes, que no desvelan su identidad, han colocado en un poste de la calle Figueras un cartel en el que piden a los vecinos sugerencias sobre las mejoras que podrían acometerse en su calle así como de libros para leer. El folio, escrito a mano, cuelga acompañado de un sobre con papeles en blanco en su interior, un boli atado a una cuerda y un pequeño cofre en el que introducir las propuestas. Todos los detalles están cuidados.

El cartel cuelga acompañado de un buzón y de un sobre con papeles para escribir. / EL PERIÓDICO

"¡Hola! Somos dos niñas que vivimos en la calle Figueras y nos gustaría (recibir) sugerencias sobre los libros que querría leer y las mejoras que le gustaría hacer en la calle Figueras", escriben antes indicar con un dibujo el buzón en el que tienen que introducirse las propuestas. Y para facilitar todavía más las cosas, han incluido instrucciones para ayudar a sus vecinos a participar en este proceso de escucha.

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"1. Escriba una carta con su propuesta, libro que le gustaría leer... Da una pista de quién eres y si podemos encontrarte. 2. Mete la carta en el buzón insertando la carta en el buzón", explican por si a alguien le quedaba alguna duda. E indican además que está "prohibido" abrir el buzón, meter basura como "cigarrillos, latas, patatas...", romper el buzón y, por supuesto, piden "no llevarse el buzón". "Gracias por su colaboración", zanjan estas dos jóvenes pero comprometidas vecinas de la calle Figueras, uno de los entornos más tranquilos del barrio de Las Fuentes.