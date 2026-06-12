De 700 a más de 1.000 euros: el mapa del alquiler en Zaragoza, barrio a barrio

Solo hace falta echar un vistazo rápido a cualquier portal inmobiliario para darse cuenta de que alquilar hoy en día un piso por menos de 700 euros en Zaragoza es complicado. De los 583 pisos anunciados en la web de Idealista, solo hay 33 por menos de ese precio. Hace apenas dos o tres años lo raro era que superaran los 600 o 650 euros.

Según el último informe elaborado por Idealista, el distrito del Arrabal sería, junto a Las Fuentes, el más barato para alquilar en la capital aragonesa. Tiene sus matices puesto que no todas las zonas cuestan lo mismo, las nuevas, con promociones nuevas, superando con creces los 700 euros. Por ejemplo, en el paseo de la Ribera hay una vivienda de 98 m² por 1.300 euros mensuales, frente a los 700 de otro de 55 metros en Carmen Serna. Por debajo de 700 no hay ni un solo anuncio.

Según el portal inmobiliario, el precio medio por m² se sitúa en mayo en los 11,9 euros, hasta un 10,5% más que hace tan solo un año. La evolución trimestral sigue mostrando una tendencia constante al alza, con una excepción, el Arrabal, donde el coste se redujo un 4%. La escasez de oferta frente a una alta demanda, ha encarecido los precios de forma considerable.

El problema no solo afecta a este distrito, a un paso del centro, sino que se reproduce en el resto de barrios de la ciudad. Hace meses que hay más demanda que oferta, lo que ha disparado los precios hasta niveles históricos y, en muchos casos, inasumibles. De ahí que cada vez se opte más por alquilar una habitación en lugar de una vivienda completa.

Por encima de los 12 euros el metro cuadrado están el resto de barrios de la ciudad, con el Centro, el Casco Histórico y el distrito Universidad como los más caros. De hecho, hay alquileres que escalan hasta los 2.500 euros, como sucede con un ático de Vía Hispanidad. Es más, en este último distrito tan solo hay dos anuncios por menos de 1.000 euros al mes.

Pese a los precios, el 20% de los anuncios que se publican en Idealista se alquilan es apenas 24 horas en Zaragoza, frente a la media nacional que se sitúa en el 16%. Hace tan solo un año los 'alquileres exprés' representaban el 15%.