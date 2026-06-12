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Confirmado: el Puente de Piedra y la calle Don Jaime de Zaragoza se cortan al tráfico hasta el lunes

El Mercado de las Tres Culturas reunirá a casi 130 puestos de artesanía y más de 200 actividades gratuitas hasta el próximo domingo

Un autobús parado en un semáforo en rojo.

Un autobús parado en un semáforo en rojo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Luis Alloza

Zaragoza

El olor a incienso, la música tradicional medieval y artilugios de hace más de 1.500 años inundan el corazón de Zaragoza. Llega, como cada año a estas alturas, el Mercado de las Tres Culturas, que teñirá de color y ambiente el entorno de la ribera del Ebro de la capital con más de 200 actividades y casi 130 puestos de artesanía que pretenden conmemorar las culturas medievales cristiana, musulmana y judía.

La variada programación se extenderán a partir de este viernes 12 y se extenderá durante todo el fin de semana. El Mercado reunirá una amplia programación cultural con teatro, música, danza, circo, pasacalles, talleres artesanales, exposiciones, actividades infantiles, combates medievales y espectáculos nocturnos. La cita mantendrá algunos de sus espacios más reconocibles, como el Campamento de las Tres Culturas, el Zoco Árabe o el Escenario de las Tres Culturas y el Rincón Infantil de la plaza San Bruno.

Además, destacan actos para todos los públicos que pasan también para los más pequeños por actuaciones infantiles, danzas, música, espectáculos de lucha o pasacalles, pero también visitas guiadas para divulgar sobre la convivencia en este pasado pretérito. Puedes leer la programación completa aquí.

Cortes de tráfico

La celebración obligará a tomar medidas extraordinarias y cortar al tráfico el Puente de Piedra y la calle Don Jaime de manera ininterrumpida la circulación hasta las 05 horas del próximo 15 de julio.

El puente de Piedra, cortado al tráfico, en una imagen de archivo.

El puente de Piedra, cortado al tráfico, en una imagen de archivo. / ANGEL DE CASTRO

El corte afectará al tráfico rodado de coches privados, taxis y autobuses, estos últimos obligados a desviarse de su ruta normal, ya de por sí condicionada por las obras del Coso y la plaza San Miguel.

La circulación al tráfico estará cortada hasta las 05 horas del próximo lunes 15 de junio

Estas serán las líneas de bus afectadas:

  • Línea 28: desde Avenida Cataluña/Balcón de San Lázaro por Paseo La Ribera, Puente de Santiago, Echegaray y Caballero a Echegaray y Caballero 152.
  • Líneas 32, N1 y N7: desde Avenida Cataluña por Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar, Alonso V, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución a Plaza Paraíso/Paseo Pamplona.
  • Líneas 35 y N2: desde San Juan de La Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar, Alonso V, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución al Paseo Pamplona.
  • Línea 36: desde San Juan de la Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar a Echegaray y Caballero.
  • Línea 39: desde Avenida Cataluña por Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar, Alonso V, Asalto a Miguel Servet.

Paradas suprimidas:

  • Sobrarbe 55 – Líneas 35, 36 y N2
  • Sobrarbe 3 – Líneas 35, 36 y N2
  • Don Jaime/Plaza La Seo – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
  • Plaza Ariño – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
  • Plaza España – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
  • Plaza Aragón/Capitanía – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
  • Avenida Cataluña 17 – Líneas 32, 39, N1 y N7
  • Avenida Cataluña/Balcón de San Lázaro – Líneas 32, 39, N1 y N7
  • Paseo Echegaray y Caballero/Palacio Arzobispal – Línea 39

Paradas habilitadas:

Noticias relacionadas

  • Valle de Zuriza/Centro Cívico – Líneas 35, 36 y N2
  • Muel 3 – Líneas 32, 39, N1 y N7
  • Avenida Puente del Pilar 3 – Líneas 32, 35, 36, 39, N1, N2 y N7
  • Alonso V/frente 11 – Líneas 32, 35, 39, N1, N2 y N7
  • Paseo La Mina 15 – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
  • Constitución 11 – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
  • Paseo Echegaray y Caballero/Palacio Arzobispal – Líneas 39 y TUR

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