Confirmado: el Puente de Piedra y la calle Don Jaime de Zaragoza se cortan al tráfico hasta el lunes
El Mercado de las Tres Culturas reunirá a casi 130 puestos de artesanía y más de 200 actividades gratuitas hasta el próximo domingo
El olor a incienso, la música tradicional medieval y artilugios de hace más de 1.500 años inundan el corazón de Zaragoza. Llega, como cada año a estas alturas, el Mercado de las Tres Culturas, que teñirá de color y ambiente el entorno de la ribera del Ebro de la capital con más de 200 actividades y casi 130 puestos de artesanía que pretenden conmemorar las culturas medievales cristiana, musulmana y judía.
La variada programación se extenderán a partir de este viernes 12 y se extenderá durante todo el fin de semana. El Mercado reunirá una amplia programación cultural con teatro, música, danza, circo, pasacalles, talleres artesanales, exposiciones, actividades infantiles, combates medievales y espectáculos nocturnos. La cita mantendrá algunos de sus espacios más reconocibles, como el Campamento de las Tres Culturas, el Zoco Árabe o el Escenario de las Tres Culturas y el Rincón Infantil de la plaza San Bruno.
Además, destacan actos para todos los públicos que pasan también para los más pequeños por actuaciones infantiles, danzas, música, espectáculos de lucha o pasacalles, pero también visitas guiadas para divulgar sobre la convivencia en este pasado pretérito. Puedes leer la programación completa aquí.
Cortes de tráfico
La celebración obligará a tomar medidas extraordinarias y cortar al tráfico el Puente de Piedra y la calle Don Jaime de manera ininterrumpida la circulación hasta las 05 horas del próximo 15 de julio.
El corte afectará al tráfico rodado de coches privados, taxis y autobuses, estos últimos obligados a desviarse de su ruta normal, ya de por sí condicionada por las obras del Coso y la plaza San Miguel.
La circulación al tráfico estará cortada hasta las 05 horas del próximo lunes 15 de junio
Estas serán las líneas de bus afectadas:
- Línea 28: desde Avenida Cataluña/Balcón de San Lázaro por Paseo La Ribera, Puente de Santiago, Echegaray y Caballero a Echegaray y Caballero 152.
- Líneas 32, N1 y N7: desde Avenida Cataluña por Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar, Alonso V, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución a Plaza Paraíso/Paseo Pamplona.
- Líneas 35 y N2: desde San Juan de La Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar, Alonso V, Asalto, Paseo La Mina, Paseo Constitución al Paseo Pamplona.
- Línea 36: desde San Juan de la Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar a Echegaray y Caballero.
- Línea 39: desde Avenida Cataluña por Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar, Alonso V, Asalto a Miguel Servet.
Paradas suprimidas:
- Sobrarbe 55 – Líneas 35, 36 y N2
- Sobrarbe 3 – Líneas 35, 36 y N2
- Don Jaime/Plaza La Seo – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
- Plaza Ariño – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
- Plaza España – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
- Plaza Aragón/Capitanía – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
- Avenida Cataluña 17 – Líneas 32, 39, N1 y N7
- Avenida Cataluña/Balcón de San Lázaro – Líneas 32, 39, N1 y N7
- Paseo Echegaray y Caballero/Palacio Arzobispal – Línea 39
Paradas habilitadas:
- Valle de Zuriza/Centro Cívico – Líneas 35, 36 y N2
- Muel 3 – Líneas 32, 39, N1 y N7
- Avenida Puente del Pilar 3 – Líneas 32, 35, 36, 39, N1, N2 y N7
- Alonso V/frente 11 – Líneas 32, 35, 39, N1, N2 y N7
- Paseo La Mina 15 – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
- Constitución 11 – Líneas 32, 35, N1, N2 y N7
- Paseo Echegaray y Caballero/Palacio Arzobispal – Líneas 39 y TUR
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