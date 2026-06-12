El pueblo favorito de Chenoa está a 30 minutos de Zaragoza: tiene un palacio renacentista donde se alojó Cervantes

Los pueblos de Aragón están ultimando los detalles para las fiestas populares que se celebrarán a lo largo del verano y congregan a toda la población junto a muchos visitantes foráneos. La música es parte fundamental de la semana más importante de la localidad y las comisiones de fiestas buscan sorprender a todo el mundo trayendo a algún artista de renombre. Una de las habituales en los últimos años es Leticia Sabater, que se recorre de punta a punta Zaragoza, Huesca y Teruel durante todo el mes de agosto. Sin embargo, otros pueblos prefieren traer otro estilo de cantante como Chenoa.

La artista argentina, que saltó a la fama gracias a su gran actuación en Operación Triunfo, será la estrella de las fiestas de San Roque en un pueblo a solamente 30 minutos de Zaragoza. "Chenoa actuará el próximo 15 de agosto en Pedrola, en una noche que promete estar llena de emoción, recuerdos y grandes éxitos. Con una trayectoria de más de veinte años sobre los escenarios y éxitos que han marcado a varias generaciones, la cantante será una de las grandes protagonistas de las fiestas de San Roque", ha confirmado la actuación el Ayuntamiento de Pedrola.

Concierto de Chenoa en el Teatro de las Esquinas en 2014 / El Periódico de Aragón

Pedrola es uno de los pueblos de Aragón que más se vuelca con sus fiestas populares del mes de agosto, ya que tiene otras en octubre en honor a la Virgen del Pilar. Mientras este 2026 ha apostado por Chenoa, otros artistas muy conocidos han actuado en la localidad en los últimos años como David Civera, Dasoul o incluso Marta Sánchez, que lo hizo en 2022. Cabe recordar que el último gran proyecto profesional de Chenoa estuvo nuevamente ligado a Operación Triunfo ya que fue la presentadora de las últimas dos ediciones en Amazon Prime. En la primera ganó la zaragozana Naiara Moreno y en la segunda la sevillana Cristina Lora.

Una noche que promete estar llena de emoción, recuerdos y grandes éxitos Comisión de Fiestas de Pedrola

Qué ver en Pedrola, el pueblo de Miki Nadal

A pesar de su cercanía a Zaragoza, Pedrola sigue siendo un gran desconocido dentro del turismo aragonés. La localidad de la Ribera Alta del Ebro cuenta con una historia y patrimonio muy interesante como la iglesia renacentisa de Nuestra Señora de los Ángeles, que tiene numerosas obras de gran importancia artística como un cuadro de Bayeu o el retablo mayor y la capilla del Sagrado Corazón, pintados por Francisco Bayeu.

Otro edificio histórico es sin duda el palacio de los duques de Villahermosa, un edificio del siglo XVI con carácter renacentista italiano donde se alojó Cervantes. Algunos episodios de la obra del Quijote suceden en esta casa nobiliaria que actualmente se usa para la celebración de eventos y bodas. Cabe recordar que la Ínsula Barataria de la obra de Cervantes, gobernada momentáneamente por Sancho Panza, está inspirada en la vecina Alcalá de Ebro.

Noticias relacionadas

El último edificio que llama la atención de cualquier visitante que se digne a pasearse por Pedrola es su antiguo hospital, que en las últimas décadas ha sido utilizado como escuela, biblioteca e incluso residencia de ancianos. Además, Pedrola es el pueblo de otra cara muy conocida de la televisión a nivel estatal como Miki Nadal, un habitual de Zapeando y actual presentador de Sopa de Letras en Aragón TV.