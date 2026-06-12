Entrada gratuita este fin de semana en tres piscinas de Zaragoza: estas son las instalaciones que celebran jornada de puertas abiertas

Las piscinas municipales de Zaragoza abrieron sus puertas el pasado fin de semana, a excepción de la piscina exterior del Palacio de los Deportes conocida popularmente como el 'Huevo', dando comienzo de forma oficial a la temporada de verano. Se trató de un estreno agridulce ya que los termómetros no acompañaban en absoluto a las ganas de los zaragozanos de darse el primer chapuzón del 2026 por lo que el aforo no fue el deseado.

Sin embargo, eso va a cambiar por completo de cara a este sábado y domingo. Y es que las temperaturas no han superado la barrera de los 30 grados en toda la semana en Zaragoza, a excepción del pasado lunes, pero el calor volverá con fuerza este fin de semana y los termómetros se acercarán peligrosamente a los 40 grados según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Unas cifras que se rozaron en la capital aragonesa y muchas partes de Aragón a finales de mayo cuando el Ayuntamiento de Zaragoza intentó adelantar la apertura de las piscinas municipales para ofrecer a la población una vía para refrescarse, aunque no se pudo llevar a cabo por cuestiones técnicas.

Primeros bañistas del verano en las piscinas de La Granja. / Jaime Galindo

El regreso de las temperaturas veraniega augura un fin de semana de lleno en las piscinas municipales de Zaragoza. Además, tal como informa el consistorio en su página web, habrá tres instalaciones que disfruten de su jornada de puertas abiertas, es decir, tendrán entrada gratuita. Las piscinas de Valdefierro y Oliver vivirán esta multitudinaria cita el sábado 13 de junio mientras que Torrero, un barrio en plenas fiestas, lo hará el próximo domingo 14 de junio.

Cabe recordar que las piscinas de Valdefierro cuentan desde este temporada con una nueva zona de juegos infantiles acuáticos. Las otras piscinas municipales de Zaragoza que tendrán su día de puertas abiertas este mes de junio son Gran Vía (22), Movera (24), San Juan (24) y Salduba (23). El calendario aportado por el Ayuntamiento de Zaragoza se puede consultar en el siguiente enlace.

Una persona nada en La Granja el pasado fin de semana / Jaime Galindo / EPA

Mismos precios y distintas normas

Todas las piscinas municipales de Zaragoza permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de agosto a excepción de La Granja, Actur, Alberto Maestro y Delicias, que prolongarán la temporada hasta el 6 de septiembre. La normativa de la campaña de verano en las instalaciones ha sufrido algunos cambios respecto a otros años buscando una mejor convivencia entre los vecinos. Por lo tanto, se limita el consumo de alcohol a los espacios de bar y pérgolas. Tampoco estará permitido el uso de altavoces o dispositivos de audio ni se podrá acceder a las instalaciones con patinetes, bicicletas y vehículos de movilidad personal.

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Un hombre en el césped de la piscina del Actur el año pasado / RUBEN RUIZ R< / EPA

Lo que no ha cambiado respecto al año pasado son las tarifas. Las entradas de día para adultos cuestan 4 euros de lunes a viernes y 4,70 los sábados y festivos. Los menores de 18 pagarán 2,70 entre semana y 3 euros los sábados y festivos. Para la tercera edad, el precio será de 2,60 de lunes a viernes y 2,80 euros los sábados y festivos. También se pueden adquirir un bono de 10 accesos por 29 euros adultos, 15 jóvenes y 11 euros pensionistas.