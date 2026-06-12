Avanza Zaragoza aclara la eterna duda: ¿hay que levantar la mano para indicar al conductor que quieres subir al autobús?

A todo el mundo se la ha pasado una duda por la cabeza a la hora de coger el transporte público. Mientras que para los taxis si se ha de levantar la mano para pedir que pare y poder subir, los autobuses tienen otro 'modus operandi' por su sistema de paradas repartidas por toda Zaragoza en la que los usuarios esperan para subirse al vehículo. Según que circunstancia, estos pueden pararse o no en estos postes o marquesinas, es por ello que surge la pregunta: ¿Hay que levantar a mano para avisar al conductor de que quieres coger el bus?

Según un vídeo publicado por la compañía Avanza Zaragoza, principal proveedora de las líneas urbanas de este transporte público en la capital aragonesa, este es un gesto comúnmente necesario en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, en esta ciudad no deja de ser una mera recomendación para su población. "En Zaragoza no es obligatorio, pero sí es muy aconsejable para avisar al conductor nuestra intención de subir al bus", afirma un trabajador de la compañía, esto ante el caso de que el usuario de que quiera hacer esto se encuentre en una parada en la que pasen varias líneas.

Esto es algo muy habitual en la capital aragonesa, ya que en ocasiones, si los chóferes no ven intención de ninguna persona de subir al autobús y no tienen necesidad de realizar esa parada, pueden "pasar de largo" para evitar esa pérdida de tiempo en su recorrido.

Además, desde Avanza recuerdan que situarse en un lugar visible de la parada y mostrar de forma clara la intención de subir ayuda a agilizar el servicio y evita posibles confusiones. Este sencillo gesto resulta especialmente útil en horas punta, cuando coinciden varias líneas en un mismo punto y hay un gran número de viajeros esperando. De esta manera, el conductor puede identificar con rapidez qué usuarios desean acceder a su autobús y cuáles están esperando otro recorrido distinto.

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Por otro lado, una vez dentro del vehículo, los pasajeros también deben indicar con antelación cuándo quieren bajarse pulsando el botón de solicitud de parada. Al igual que ocurre al subir, esta señal permite al conductor saber que debe detenerse en la siguiente parada habilitada. Así, tanto al acceder como al descender del autobús, la comunicación entre usuarios y conductores contribuye a que el servicio funcione de forma más eficiente y a reducir retrasos en los trayectos diarios por Zaragoza.