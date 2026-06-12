Mango Home abre su segunda tienda en Zaragoza: ubicación y novedades

Casi tres meses después de que Mango anunciara que abriría su segunda tienda especializada en artículos del hogar en Zaragoza, la compañía ha subido la persiana por primera vez en su nueva ubicación. El lugar elegido por Mango Home ha sido Puerto Venecia, en la primera planta, entre las tiendas de Ecoalf y Apple. Esta nueva apertura consolida, en palabras de la compañía, "el fuerte posicionamiento de la línea en Aragón".

El nuevo espacio tiene 340 metros cuadrados de superficie, una extensión algo superior a la primera tienda, de 280 metros, que abrieron hace menos de un año en los bajos del Palacio de la Luz, antigua sede de Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ), en la calle san Miguel esquina con Isaac Peral en la capital aragonesa.

Esta nueva tienda sigue el patrón de las anteriores, dividido en cada una de las estancias de una casa para trasmitir la sensación de ser "un auténtico hogar" para que los clientes descubran las propuestas de la marca. La principal novedad entre ambos locales, explican desde la compañía, es la incorporación de una sección dedicada en exclusiva al público infantil.

"Una excelente acogida"

Con la apertura de esta segunda tienda en Zaragoza, Mango Home suma ya 7 en el conjunto de España tras las aperturas en Barcelona (2), Madrid, Bilbao, Valencia y Granada, en línea con la "expansión agresiva" anunciada por Nuria Font, su directora. En la tienda de Puerto Venecia trabajarán 13 personas

"Nos permite consolidar nuestro universo de hogar contemporáneo y ofrecer a los clientes zaragozanos un lugar de inspiración continua para vestir cada rincón de su casa con personalidad y calidez" Nuria Font — Directora de Mango Home

“La apertura de esta segunda tienda en Zaragoza confirma la excelente acogida que ha tenido nuestra propuesta en la ciudad desde que llegamos a la calle San Miguel. Seguir creciendo de la mano de un espacio tan relevante como Puerto Venecia nos permite consolidar nuestro universo de hogar contemporáneo y ofrecer a los clientes zaragozanos un lugar de inspiración continua para vestir cada rincón de su casa con personalidad y calidez", expresa Font.

Interior de la tienda de Mango Home en Puerto Venecia / Mango Home

El catálogo de Mango Home se centra "en la calidad, el estilo contemporáneo y un diseño atemporal con un marcado espíritu mediterráneo". Durante esta fase de consolidación, la línea ha ampliado significativamente su porfolio, pasando de 1.600 referencias en 2024 a cerca de 6.000 en la actualidad, cubriendo todas las necesidades de la casa e incluyendo nuevas categorías como iluminación, fragancias y colecciones para baby y kids.

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Asimismo, la firma mantiene una apuesta decidida por la artesanía y la colaboración con proveedores locales, fabricando más del 60% de sus productos en Europa. Sus colecciones recuperan técnicas artesanas ancestrales dándoles valor, con piezas como el vidrio soplado, el gres reciclado o las vajillas pintadas a mano, además de incorporar colaboraciones exclusivas con artesanos de renombre, como Yutes, Manteco o Mepra.