Nuevas ayudas para rehabilitación de vivienda en Zaragoza: ¿desde cuándo se pueden pedir?

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado a conocer este viernes la nueva convocatoria de ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria de uso residencial para los ejercicios 2026 y 2027, que tendrá que someterse hoy mismo a votación en el consejo de administración de Zaragoza Vivienda. Este plan, que contará con una inversión histórica de ocho millones de euros procedentes del presupuesto municipal, tiene como objetivo principal mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y promover la salida al mercado de viviendas de alquiler asequible en la ciudad.

"Estamos ante un esfuerzo sin precedentes por parte del ayuntamiento para garantizar que los zaragozanos vivan en hogares más confortables, eficientes y, sobre todo, accesibles. Con estos ocho millones de euros, no solo modernizamos nuestro parque inmobiliario, sino que apoyamos directamente a las familias, prestando especial atención a aquellas con rentas limitadas y fomentando el mercado del alquiler", ha destacado la alcaldesa durante la presentación.

El programa, gestionado íntegramente por la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, operará bajo un régimen de concurrencia competitiva simplificada. Esto significa que las solicitudes válidamente presentadas se atenderán por riguroso orden de entrada hasta agotar los fondos disponibles. La convocatoria se estructura en cuatro grandes líneas de ayudas, diseñadas para abarcar de forma integral las necesidades del tejido residencial de la capital aragonesa:

LÍNEA 1: Eficiencia Energética (4.250.000 euros)

Obras integrales en edificios: Dotada con el mayor presupuesto, cuatro millones de euros, está dirigida a comunidades de propietarios para realizar obras integrales donde la mejora de la eficiencia energética sea obligatoria (pudiendo incorporar adicionalmente mejoras de conservación y accesibilidad). Las ayudas cubrirán el 60% del presupuesto subvencionable, con un tope máximo de 25.000 euros por vivienda.

Obras en viviendas: Con una partida de 250.000 euros, subvencionará el 50% de la inversión (hasta 6.000 euros) de intervenciones que mejoren el aislamiento mediante medidas pasivas, como el cambio de ventanas o mejoras en los muros. Está orientada a unidades de convivencia con rentas que no superen 4,5 veces el IPREM ponderado.

LÍNEA 2: Accesibilidad (2.750.000 euros)

Obras puntuales en edificios: Cuenta con 2.500.000 euros para facilitar la accesibilidad universal en las zonas comunes de las fincas, debiendo garantizar como mínimo el acceso desde la vía pública hasta las viviendas. Cubrirá el 40% del coste de las obras, con un límite de 6.000 euros por vivienda.

Obras en viviendas: Dispone de 250.000 euros para respaldar con un 50% (hasta 6.000 euros) las mejoras de accesibilidad en el interior de domicilios de residentes cuyos ingresos no superen 4,5 veces el IPREM.

LÍNEA 3: Ayudas Complementarias por Vulnerabilidad (250.000 euros)

Este fondo de protección social ofrece apoyo extra para aquellos vecinos con rentas más limitadas (hasta 3,5 veces el IPREM ponderado) que residan en edificios que hayan accedido a las líneas 1.1 o 2.1 de esta convocatoria (o de la anterior 2024-2025). Aportará una cobertura adicional, que es una de las grandes novedades en esta edición, ya que cuando el propietario sea altamente vulnerable, es decir, tenga ingresos iguales o menores al 2,5 veces el IMPREM ponderado, con esta línea recibirá ayuda adicional hasta cubrir el 100% del coste de la obra (o la derrama que le corresponda a su vivienda) y el 80% si tiene ingresos entre ese 2,5 y el 3,5 IMPREM ponderado. En todo caso, el máximo aportado será de hasta 5.000 euros en línea 1.1 y hasta 2.500 euros en la 2.1.

Programa de Alquiler ALZA (750.000 euros)

Para seguir movilizando la vivienda vacía, esta línea cubrirá entre el 60% y el 80% (con un máximo de 8.000 euros) del coste de obras de adecuación en el interior de viviendas cuyos propietarios cedan los inmuebles (o renueven su cesión) a Zaragoza Vivienda, destinándolos al programa de alquiler asequible Alquila Zaragoza (ALZA).

Tramitación y plazos

La digitalización del proceso es una de las grandes novedades de la convocatoria. Todas las solicitudes se presentarán de forma online a través de la plataforma de Ayudas a la Rehabilitación de Zaragoza Vivienda, siendo imprescindible la firma electrónica de los documentos mediante el sistema wallet ID. De forma excepcional, y para combatir la brecha digital, el Ayuntamiento habilitará asistencia y presentación en formato digital desde la Unidad de Información de Zaragoza Vivienda (calle San Pablo, 48).

Con el fin de optimizar el procesamiento, los plazos de apertura se han dividido en dos fases: a partir del 30 de junio de 2026 se podrán solicitar las ayudas destinadas a actuaciones individuales en el interior de las viviendas. Y a partir del 15 de octubre de 2026 se abrirá el proceso para los grandes proyectos de comunidades en edificios residenciales así como las ayudas complementarias a rentas limitadas¡

El periodo de presentación se extenderá para todas las líneas hasta el 31 de diciembre de 2027, quedando supeditado a la disponibilidad del crédito. Si el presupuesto de alguna de las líneas no se agota, las bases prevén que el sobrante pueda redistribuirse hacia otras líneas con mayor demanda.

Entre los requisitos establecidos, cabe destacar que estas subvenciones son totalmente incompatibles con cualquier otra ayuda destinada al mismo fin. Para proyectos de rehabilitación cuyo coste supere los 40.000 euros (IVA excluido), será de obligado cumplimiento presentar un mínimo de tres presupuestos a diferentes empresas constructoras antes de la firma del contrato. Asimismo, en los supuestos en que la ayuda económica concedida sea superior a 50.000 euros, será preceptiva la presentación de un informe justificativo sellado y firmado por un auditor de cuentas colegiado (ROAC).

El Ayuntamiento financiará un presupuesto amplio y realista, considerando gastos subvencionables no solo la obra, sino también honorarios técnicos y de dirección, estudios urbanísticos, e incluso los honorarios de gestión del administrador de fincas por un periodo máximo de 14 meses desde la publicación de la convocatoria. "Con este fuerte impulso, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su determinación de crear una ciudad más accesible, sostenible y comprometida con el bienestar de sus familias y vecinos", ha resumido la alcaldesa, Natalia Chueca.

Política integral de rehabilitación

Estos ocho millones de euros vienen a reforzar, como ha recordado la alcaldesa, el fuerte impulso a la política de rehabilitación de vivienda que ha dado su Gobierno. "Desde 2019, se han beneficiado más de 10.668 viviendas gracias a distintas líneas de ayudas, con fondos europeos o propios de las arcas municipales a través de Zaragoza Vivienda, destinando a la rehabilitación residencial ayudas por más de 50 millones de euros que han conllevado una inversión total regenerada de 103,8 millones de euros", ha especificado.