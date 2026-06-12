Las fugas constantes en las piscinas municipales de Torrero generan charcos y un riachuelo en el parque contiguo

Los pinares que rodean el zaragozano barrio de Torrero llevan días mostrando una inusual imagen en un mes en el que apenas ha caído una gota de agua sobre la ciudad. Grandes charcos y un pequeño riachuelo se han formado en el conocido como parque de Oviedo. ¿El origen del líquido? El vaso de la piscina municipal, cuyas instalaciones colindan con esta zona verde, que padece de una fuga desde que se llenó a principios de mes para dar comienzo a la temporada de verano.

El ayuntamiento hace tiempo que es consciente de los problemas con las fugas en esta y otras piscinas municipales, muchas de las cuales acumulan ya décadas en servicio, puesto que la mayoría de ellas se construyeron en los años 80 y 90 del siglo pasado. En el caso de Torrero, el pasado invierno el consistorio ya sometió al vaso principal del centro deportivo municipal a una serie de reparaciones para evitar pérdidas. Es más, en abril procedieron al llenado de la piscina para comprobar que se había resuelto el problema y en aquel momento todo hizo indicar que sí, que la fuga se había reparado.

Las fugas están provocando charcos y riachuelos en un parque cercano. / PABLO IBÁÑEZ

Sin embargo, ha sido ahora, tras el inicio de la nueva temporada de piscinas de verano, cuando se ha constatado que el vaso principal sigue perdiendo agua, lo que está provocando charcos por el vertido de un hilo de agua constante al parque de al lado. Desde el ayuntamiento reconocen el problema y explican que todavía no se ha determinado si la fuga es nueva o es la misma que se trató de reparar en abril y que se ha reabierto.

La antigüedad de las instalaciones y la orografía de la zona facilitan la aparición de fugas

Para evitar más charcos, el consistorio va a intentar reconducir la fuga hacia dentro de las instalaciones para que todo ese agua no acabe en el parque, si bien desde el ayuntamiento aseguran que no se trata de una cantidad importante de líquido si se compara con el porcentaje normal de pérdida de este tipo de instalaciones. Lo que ocurre que, en este caso, el agua está empapando el terreno del parque próximo.

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Según explican además desde el ayuntamiento, las piscinas de Torrero, además de ser antiguas, están situadas en un terreno complicado, en alto, con una orografía que facilita este tipo de daños en infraestructuras de este tipo. Por esto, y para evitar que pase en los próximos veranos, desde el área de Deportes se plantean ya acometer una reparación integral una vez termine el verano para evitar tener que cerrar estas instalaciones.