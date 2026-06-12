La sociedad Nueva Romareda cambia de proveedor y ya cuenta con una nueva empresa para instalar el césped del Ibercaja Estadio

La empresa Green Natur Césped Deportivo será la encargada de sustituir el césped del Ibercaja Estadio de Zaragoza después de las deficiencias detectadas al fin de esta última -y fatídica- temporada. Esta compañía es la que ha ofrecido un precio más bajo en el proceso de licitación lanzado por la sociedad Nueva Romareda, 144.522,22 euros, 30.000 euros menos que el precio máximo marcado por la SL.

No obstante, no será la sociedad Nueva Romareda la que se encargue de sufragar este cambio del tapete ya que, tal y como publicó este diario, la SL pretende cargárselo a Royalverd Service, la empresa que se encargó inicialmente de colocar el césped del estadio modular, por considerar que las deficiencias detectadas se deben a su gestión de esta tarea.

En concreto, la auditoría encargada por la sociedad Nueva Romareda detectó un "defecto de obra" en el terreno de juego. El principal problema, como ya explicó este diario, fue la planimetría, con partes del campo que no presentaban un relieve correcto. No se trata de una cuestión nueva, ya que el verano pasado, antes incluso de que empezase la temporada oficial, hubo que cambiar el 20% del césped por ese mismo problema, coincidiendo con una plaga de conejos y que, como ha quedado patentado ya en las conclusiones preliminares de una auditoría encargada por la sociedad, no quedó solucionado del todo. Asimismo, también ha habido quejas por parte de los jugadores durante la temporada por la dureza del terreno de juego. Aunque desde la sociedad matizan que este tipo de obras, más en un estadio nuevo, son "habituales".

Las obras deberán prolongarse como máximo durante un mes y comenzarán después del 13 de julio

Según marcan los pliegos, las obras comenzarán en torno al 13 de julio, después de los dos conciertos que acogerá el Ibercaja Estadio en el inicio de este verano. El primero será el próximo 27 de junio, con Leiva como gran protagonista de la cita, y el siguiente el 3 de julio, con Romeo Santos y Prince Royce como cabeza de cartel. No obstante, la decisión de cambiar el césped estaba ya tomada y se hubiera hecho igualmente incluso en el caso de que no se hubiesen programado estos eventos.

El plazo máximo otorgado por el concurso es de un mes. La primera semana tendrá que servir para retirar el césped actual, la segunda deberá prepararse la capa base y colocarse el nuevo tapete, la tercera semana servirá para el enraizamiento de la hierba. Después habrá diez semanas para realizar una auditoría de calidad a través de un laboratorio certificado por la FIFA para garantizar que el césped cumple con los máximos estándares de calidad, y eso a pesar de que el Zaragoza jugará en 1ª RFEF.

Las obras

Cualquier imperfección detectada durante este tiempo correrá a cargo de la adjudicataria, que será responsable del mantenimiento hasta que toda la documentación esté en regla, en principio en noviembre. A partir de esa fecha, esas labores dependerán ya del club.

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El Real Zaragoza volverá a los entrenamientos a mitad de julio, a partir del día 20, si bien la nueva temporada no comenzará hasta agosto, que será cuando sí o sí el equipo necesite el estadio a punto para poder jugar con un objetivo muy claro: que su estancia en 1ª RFEF no se prolongue más de un año. No obstante, haga lo que haga el equipo, la previsión es que la nueva Romareda esté terminada para la temporada 2027/2028, para lo que según ha dicho este jueves la alcaldesa, las obras van en plazo. En estos momentos trabajan en el estadio más de 210 operarios.