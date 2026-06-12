Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14

La espera llegó a su fin este pasado miércoles cuando los estudiantes de bachillerato que se examinaron de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 conocieron las calificaciones. Los más de 6.800 alumnos aragoneses que se han presentado a la PAU 2026 ya conocen su nota y podrán empezar a decidir que carrera universitaria cursar a partir del mes de septiembre. La gran mayoría de alumnos aragoneses se encuentran en las playas de Salou disfrutando de unas merecidas vacaciones para desconectar del estrés de los exmánes de estos días.

Los mejores resultados de la PAU 2026 en Aragón han estado liderados por varios centros educativos de las tres provincias que han alcanzado calificaciones prácticamente de sobresaliente. El ranking está liderado por colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza. Blanca Gaya, alumna de este centro de la capital aragonesa, ha obtenido la nota máxima en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Aragón con un 13,954. "Blanca, tu paso por nuestras aulas ha sido un verdadero honor para toda la comunidad educativa. Hoy emprendes un nuevo vuelo y sabemos que apuntas alto", felicitaba el colegio Santo Domingo de Silos en una publicación de Instagram.

El segundo centro de la provincia de Zaragoza con mejor nota ha sido el IES Gallicum, de Zuera. Adrián Ligorred ha obtenido la segunda mejor nota de la PAU en Aragón y en la provincia de Zaragoza, un 13,95. "Quiero estudiar física en la Universidad de Zaragoza porque estos últimos años he dedicado mucho tiempo a la asignatura, porque me fascina la elegancia de sus demostraciones, así como la versatilidad de la misma", ha comentado el estudiante del centro zufariense.

En tercera posición se sitúa el colegio Romareda, en la capital aragonesa. Pablo Campos, estudiante de este centro, ha logrado un 13,947, la tercera mejor nota de toda la provincia de Zaragoza. "Aspiro a cursar el grado de Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza porque, desde siempre, lo que más me gusta es la física y las matemáticas y quiero aprender a aplicarlas", comenta.

Los mejores centros en Huesca y Teruel

El mejor centro educativo de la provincia de Huesca ha sido el IES Pirineos. Vega Brun Lope, alumna de este centro, ha obtenido la mejor nota de la provincia, un 13,895. En segunda posición se sitúa el colegio Altoaragón, gracias al 13,826 que ha conseguido Alejandra Bagé, alumno de dicho centro.

El mejor centro en la provincia de Teruel ha sido IES Francés de Aranda. Pablo Mor ha logrado un 13,712. Tengo pensado estudiar Matemáticas o Medicina porque me parecen interesantes las dos. Seguramente lo estudiaré en Valencia porque está más cerca de mi pueblo, Rubielos de Mora", ha explicado este alumno. Lydia Gallego, alumna del IES Salvador Victoria, ha obtenido una calificación de 13,56, la segunda mejor de la provincia.

Casi un 95% de aprobados

El 94,91% de los 6.348 alumnos de Bachillerato que se han presentado en la convocatoria de junio a la fase obligatoria de las pruebas de Prueba de Acceso a la Universidad en Aragón ha aprobado los exámenes. Este dato corresponde a los estudiantes de Bachillerato que se han examinado de la fase obligatoria de la prueba, y no incluye a los estudiantes inscritos exclusivamente en la fase voluntaria de la prueba para subir nota.

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Por provincias, en Zaragoza el porcentaje de aprobados ha sido el 95,15%; en Teruel , el 94,85%; y en Huesca, el 93,76%. Los estudiantes podrán consultar sus resultados a partir de hoy, accediendo a la papeleta con las calificaciones obtenidas, en la dirección web de la Universidad de Zaragoza.