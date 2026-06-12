Torrero se echa a la calle para cenar a la 'fresca': "Coges tu cena, mesa y silla y te plantas"

No es que haya hecho mucho fresco este viernes por la tarde en Zaragoza pero eso no ha impedido a los vecinos de Torrero salir a cenar a la calle, como se hacía antiguamente. Este año, eso sí, contaban con permiso del ayuntamiento, lo que les ha salvado de una multa que sí que recibieron por hacer esto mismo, juntarse a cenar en la calle, en el año 2023, a pesar de que lo hicieron en una calle de paso restringido y de que habían avisado al consistorio a través de una solicitud en el registro. ¿El precio de la broma? 600 euros. 50 para cada una de las familias que se juntaron.

La multa la recibieron en 2024, después ya de las fiestas del barrio de Torrero, esto es, después de que se hubieran vuelto a juntar para cenar. Fue a principios de 2026 cuando se conoció esta noticia que corrió como la pólvora y que llegó incluso a protagonizar mociones en el pleno de la junta de distrito y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por todo ello, este año han decidido que la revolucionara iniciativa de compartir un trocito de vía pública junto con la persona que vive al lado tuyo debía repetirse este año y no en una ubicación, en más, de ahí que los vecinos de la calle Esperanza hayan convencido también a salir a los de la plaza Memoria Histórica y Ángel Liso así como la calle San Marcial. "Este año salimos en el programa y tenemos permiso, no tendremos que aportar a las arcas municipales 50 euros por familia (600 euros dividido entre 12)", recuerda Ángel Martín, quien recibió la sanción.

Vecinos de Torrero preparando la cena. / Laura Trives

El motivo: "Juntarnos"

El motivo de la convocatoria es fácil. "Juntarnos", explica Martín, quien comenta que a pesar de la sencillez de la convocatoria los pasos que hay que dar para conseguir el permiso no son sencillos. "Se ha encargado la comisión de fiestas pero para que te hagas a la idea para poder montar una mesa y que cada uno traiga algo de casa hay que contar con un seguro de responsabilidad civil. Si ya encima nos pusiéramos cocinar en la calle...", explica Ángel.

Montse es la vecina más antigua de la calle Esperanza. Cuenta que llevan 15 años juntándose a cenar y recuerda ahora entre risas aquel año en la quedada les costó una multa de 50 euros. "Mira tú", dice. "¿Cómo nos pueden multar por cenar en la calle? Nunca nos habían dicho nada", comenta.

"Estas viviendas unifamiliares pueden resultar aislantes y esta es una manera de juntarnos", añade la vecina. “Al final mira lo que se ha conseguido con la multa. En vez de solo en una calle los vecinos se van a juntar en cuatro”, zanja.

"Cómo nos pueden multar por juntarnos en la calle"

El menú es variado. Torreznos, queso, pizzas, tortillas de patata, morcilla… Todo bueno. En la calle Esperanza estarán unos 30 vecinos a falta de que lleguen los más rezagados. A las 21.00 la cena está servida y lista para comer aunque si alguien quiere unirse no hay hora límite.

A las puertas de la calle cuelgan las instrucciones: "Con la excusa de las fiestas de Torrero, la comunidad de vecinos de la calle Esperanza y aledaños, tiene el honor de invitarles a una cena de traje (de traer cada uno lo suyo)", rezan las instrucciones.

El calor, que ha reaparecido este viernes, ha retrasado el inicio de esta particular cena que este año se extendía a distintos puntos de barrio. Para esta noche se habían solicitado permisos para 'ocupar' las plazas de la Memoria Histórica y Ángel Liso así como la calle San Marcial. La organización del encuentro era sencilla o al menos esa era la idea.

"No hay que matarse la cabeza con la organización, es muy simple, coges tu cena, mesa y silla y te plantas en alguna de las calles o plazas con permisos concedidos, o en alguno de los espacios privados (jardines o plantas diáfanas) que tienen algunas comunidades", explicaba esta semana a este diario Ángel Martín, uno de los organizadores de aquella velada en la que acabó recibiendo la sanción.