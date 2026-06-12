Zaragoza cambia su punto más negro: estas son las calles con más accidentes de tráfico

Miles de vecinos recorren todos los días las mismas avenidas para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o regresar a casa. Son trayectos rutinarios que se repiten de memoria. Detrás de esta normalidad cotidiana se esconde una realidad que dejan al descubierto las estadísticas: hay calles de Zaragoza donde los accidentes son mucho más frecuentes. En 2025, además, la capital aragonesa cambió de punto más negro.

Según los datos que maneja la Policía Local, la Ronda de la Hispanidad fue la vía con mayor número de siniestros de Zaragoza, con un total de 62 accidentes. Se sitúa así por delante del Camino de las Torres, que registró 48. Esta es, históricamente, una de las vías con más percances entre conductores y peatones. Ambas encabezan una lista que refleja cómo los grandes ejes de circulación siguen concentrando buena parte de los percances que se producen en la capital de Aragón.

La Vía de la Hispanidad, con 46 accidentes; la avenida de Madrid, con 45; el paseo de Echegaray y Caballero, con 41; y la avenida Gómez Laguna, con 37, son las arterias en las que más veces tuvo que intervenir la Policía Local de Zaragoza durante todo el año pasado. Un despiste, una frenada inesperada, un giro complicado o un peatón que no mira antes de cruzar pueden acabar en colisión.

La presencia del Camino de las Torres entre las vías más conflictivas no resulta extraña para muchos vecinos. Durante años ha sido una de las calles asociadas a la accidentalidad en Zaragoza. Su intenso tráfico, la elevada presencia de peatones y la sucesión de cruces y semáforos han provocado numerosos accidentes, tanto entre vehículos como atropellos. De hecho, en 2024 fue la calle que más siniestros acumuló en toda la ciudad, con 35.

Aunque los accidentes continúan produciéndose, los datos generales permiten observar una evolución favorable. Zaragoza supera actualmente los 715.000 habitantes y cuenta con más de 350.000 vehículos censados, unas cifras muy superiores a las de hace dos décadas. Sin embargo, los accidentes más graves han ido disminuyendo con el paso de los años.

En 2025 fallecieron cuatro personas en accidentes de tráfico dentro de la ciudad, mientras que el número total de víctimas ascendió a 1.102. En total se contabilizaron 2.998 siniestros, de los cuales 894 provocaron lesiones.

La mejora también se aprecia en los heridos graves. El pasado año fueron 104 personas, una cifra inferior a la media de 124 registrada entre 2020 y 2024. También descendió el número de conductores lesionados, con 643 afectados frente a los cerca de 694 que se venían registrando de media en el último lustro.

Accidentes más graves

No obstante, la gravedad de un accidente no siempre coincide con las calles donde más incidentes se producen. La avenida Gómez Laguna lidera la clasificación de vías con mayor número de lesionados graves, con seis casos. Le siguen la avenida de Cataluña, con cinco, y Duquesa Villahermosa, con tres.

En el listado aparecen además avenidas y calles muy transitadas como Corona de Aragón, Valle de Broto, Fray Julián Garcés, Gómez de Avellaneda, la autovía de Logroño, Marqués de la Cadena, avenida de Navarra, Puente del Pilar, San Juan Bosco y avenida de Santa Isabel. Todas ellas registraron dos heridos graves durante el último año.

Si se analizan únicamente los accidentes con lesionados, la Ronda de la Hispanidad vuelve a ocupar el primer lugar con 28 siniestros. Tras ella figuran el Camino de las Torres, con 22; Gómez Laguna, con 20; la avenida de Madrid, con 19; y Tenor Fleta, con 17.