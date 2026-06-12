Zaragoza en Común exige al Gobierno de Natalia Chueca que actúe ante el deterioro y abandono del parking de plaza de la Memoria

Zaragoza en Común ha denunciado este viernes el estado de abandono que sufre el aparcamiento subterráneo de plaza de la Memoria, en el distrito de Torrero, y ha exigido al Gobierno municipal de Natalia Chueca que haga cumplir de manera inmediata las obligaciones recogidas en el contrato de concesión y garantice la seguridad y el correcto mantenimiento de esta infraestructura pública.

Suso Domínguez ha trasladado las quejas recogidas por decenas de vecinos y usuarios del aparcamiento de Plaza de la Memoria, con el objetivo de darles voz y exigir una respuesta ante una situación que llevan años denunciando. “Cuando más de 80 personas se organizan para reclamar que un equipamiento municipal funcione en condiciones dignas, el ayuntamiento tiene la obligación de escuchar y actuar. Esta interpelación sirve para poner sus problemas sobre la mesa y reclamar las soluciones que llevan tiempo esperando”, ha señalado Domínguez.

El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, detalla la interpelación dirigida al área de Hacienda para esclarecer las responsabilidades tanto de la empresa concesionaria como del propio ayuntamiento en una situación que, según ha señalado, “es el resultado de años de negligencia privada y de una alarmante falta de control público”. El aparcamiento fue adjudicado en 2007 a Isolux Corsán y posteriormente la concesión pasó a Aparcamientos IC Zaragoza Torrero S.L. En octubre de 2024, el Gobierno municipal autorizó una nueva cesión del contrato a Empark Aparcamientos y Servicios S.A., que se subrogó en todos los derechos y obligaciones de la anterior concesionaria.

Desde Zaragoza en Común se preguntan si el ayuntamiento realizó alguna inspección exhaustiva del estado de las instalaciones antes de autorizar dicha cesión. “Queremos saber si se revisó el estado real del equipamiento o si simplemente se permitió el traspaso sin verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales”, ha señalado Domínguez.

Años de denuncias

La formación recuerda que ya en junio de 2019 los vecinos y usuarios del aparcamiento denunciaron numerosas deficiencias: filtraciones de agua con daños a vehículos y riesgo para las personas usuarias, fallos en la iluminación, sistemas de detección de CO₂ inoperativos, problemas en accesos y porteros automáticos, ausencia de limpieza, reducción de los servicios de mantenimiento y vigilancia, así como incumplimientos reiterados en la atención al público.

Seis años después, muchas de esas denuncias siguen vigentes. De hecho, una nueva reclamación registrada recientemente vuelve a poner de manifiesto problemas ya denunciados entonces.

“Lo más grave es que el pliego de condiciones establece con absoluta claridad cuáles son las obligaciones de la empresa concesionaria y cuáles son las facultades de inspección y control del Ayuntamiento. Sin embargo, todo apunta a que durante años nadie ha vigilado el cumplimiento efectivo de esas obligaciones”, ha afirmado el concejal de Zaragoza en Común.

Inspecciones y sanciones

Zaragoza en Común ha solicitado conocer cuántas inspecciones se han realizado desde 2019, qué conclusiones se extrajeron de ellas y qué medidas correctoras, requerimientos o sanciones se impusieron a la empresa concesionaria. Asimismo, la formación reclama acceso a los libros de control y mantenimiento obligatorios que deben registrar todas las actuaciones realizadas en una instalación que lleva casi dos décadas en funcionamiento.

El contrato obliga a la empresa a realizar tareas de limpieza diaria, reposición de luminarias en un plazo máximo de 24 horas, vigilancia de las instalaciones, mantenimiento preventivo de estructuras y sistemas de seguridad, así como a disponer de personal permanente de atención al público, mantenimiento y vigilancia, además de un servicio de retén las 24 horas del día durante todo el año.

“Los usuarios denuncian que muchos de esos compromisos simplemente no existen. Ni atención permanente, ni medios de asistencia, ni personal identificable, ni servicios básicos comprometidos en la oferta que permitió adjudicar la concesión. Nada. Los usuarios no pueden ni utilizar el ascensor. La situación es grave.”, ha explicado Domínguez. La interpelación también plantea una cuestión relevante respecto a la explotación económica del aparcamiento. Según la documentación contractual, la concesión contemplaba la explotación de 278 plazas durante 39 años. Sin embargo, actualmente existen 296 plazas. Por ello, Zaragoza en Común exige conocer quién autorizó este incremento.

Oficina de gestión del espacio público

Por parte del Gobierno municipal han explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Oficina de Gestión del Espacio Público, ha realizado recientemente una labor de inspección en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Memoria (Torrero), para recopilar las incidencias técnicas que se observan como resultado de un deficiente mantenimiento de la empresa concesionaria, Empark SA.

Una vez concluido el informe, el ayuntamiento ya ha requerido formalmente a la empresa la inmediata subsanación de las deficiencias detectadas, que suponen un incumplimiento del pliego de condiciones.

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En concreto, se le ha requerido que, en plazo de 30 días hábiles, debe aportar un plan de ejecución, con su correspondiente cronograma, dando prioridad absoluta a la reparación de aquellas reparaciones urgentes o que supongan riesgo para personas o bienes; y que, en plazo de 6 meses, deben quedar totalmente subsanados todos los defectos de mantenimiento detectados, momento en el que se procederá a realizar visita de comprobación.