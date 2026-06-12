Zaragoza avisará en tiempo real en el móvil de todas las incidencias que se registren en el tranvía: así funciona y cómo recibir avisos

Zaragoza lanza una nueva herramienta para que los usuarios del tranvía conozcan en tiempo real qué pasa en la línea. Cualquier avería, accidente, incidencias de todo tipo que a veces sorprenden al usuario en la parada, ahora tendrán una completa información a través de un nuevo canal de Whatsapp creado por la sociedad mixta Los Tranvías de Zaragoza con el Ayuntamiento de la ciudad.

Se trata de un canal al que "todos los ciudadanos pueden suscribirse" a partir de este viernes, 12 de junio, y que informará "de forma puntual de cualquier alteración del servicio normal de la Línea 1, en tiempo real y sin intermediarios". "De esta forma, los usuarios inscritos recibirán en su móvil una notificación cada vez que se produzca cualquier afección que suponga una interrupción parcial en el servicio, aunque sea leve, conociendo al instante el tramo afectado y pudiendo así planificar su viaje consecuentemente", ha añadido el consistorio zaragozano esta mañana en la presentación del mismo.

Esta herramienta imprescindible desde hace tiempo viene a complementar los canales habituales de la sociedad que gestiona la línea para notificar estas incidencias, insuficientes para el usuario, como eran los avisos en las paradas por las pantallas o los altavoces ubicados en el andén. Esta idea nueva surge de una petición de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), ya que "hasta ahora al producirse una incidencia ésta se comunicaba principalmente a través de audio en los tranvías, por lo que las personas sordas no estaban informadas convenientemente", ha comentado el consistorio.

"Una vez se empezó a estudiar en Los Tranvías de Zaragoza la manera de solventar esta cuestión de accesibilidad, apareció la idea del Canal de Whatsapp, el cual no sólo resultaba ser útil para este colectivo, sino que además ofrecía una información valiosa e inmediata a todos los usuarios del Tranvía", ha añadido.

A partir de ahora cambia la forma de emitir esos avisos, o se amplían, y también la inmediatez, clave en los desplazamientos cotidianos, especialmente en horas punta del servicio. Así, el ayuntamiento explica que "los mensajes, de extrema claridad y que se limitan a dar la información relevante para el usuario, han sido trabajados conjuntamente con ASZA desde el punto de vista del uso del lenguaje, con el fin de que sean perfectamente comprensibles para las personas con distintos tipos de discapacidad".

En la presentación, la responsable municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha remarcado que "la accesibilidad es un elemento transversal en todas las políticas municipales" y que la movilidad "es uno de los escenarios más importantes, pero lo es también la vía pública en general, las infraestructuras, los edificios municipales, etcétera". Por eso ha querido agradecer a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) por haberles "señalado este detalle que, ahora, podemos mejorar", ha afirmado.

"Es cierto que siempre nos fijamos más en aspectos relacionados con la movilidad (sillas de ruedas, por ejemplo) o la falta de visión, pero estoy contenta porque podamos visibilizar también las diferentes barreras a las que se enfrentan las personas sordas y, sobre todo, intentar colaborar en solventarlas", ha añadido la concejala.

Por su parte, Ana Moreno, gerente de Los Tranvías de Zaragoza, ha explicado que "la accesibilidad del Tranvía de Zaragoza va más allá de sus características propias, que responden plenamente al punto 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". "Desde el inicio del proyecto, hemos mantenido contacto directo con las organizaciones de personas con discapacidad con el fin de atender cualquier mejora que pudiéramos incorporar. Esta filosofía brota del firme convencimiento de que cualquier paso que se dé en el ámbito de la accesibilidad beneficia no solo a estos colectivos, sino a la ciudadanía en general, y este nuevo canal de Whatsapp es un claro ejemplo de ello", ha apostillado.

¿Cómo suscribirse y cómo funciona?

Para entrar en este canal de whatsapp los ciudadanos solo tienen que buscarlo en esta aplicación o más sencillo, a través de los códigos QR que desde este viernes estarán instalados en todas las paradas de la Línea 1 con carteles que anuncian su creación. "Una vez suscritos, los ciudadanos pueden activar o desactivar el audio de las notificaciones, según sus propias preferencias", ha explicado el Ayuntamiento.

Se trata de un desarrollo técnico llevado a cabo por Los Tranvías de Zaragoza, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante el cual los operadores del Puesto de Control Central del Tranvía de Zaragoza, ubicado en las cocheras de Valdespartera, completan un formulario al producirse la incidencia y, de forma automática, la aplicación traduce el mensaje y lo lanza al canal de Whatsapp para informar a todos los integrantes del mismo. Esta misma información se publica automáticamente también en la página web del tranvía de Zaragoza, www.tranviasdezaragoza.es, algo que hasta ahora se realizaba de forma manual, por lo que se gana en inmediatez.