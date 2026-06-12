Zaragoza regresa a la época medieval con la inauguración del Mercado de las Tres Culturas

Zaragoza ha inaugurado este viernes, 12 de junio, una nueva edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas, una de las citas más consolidadas del calendario cultural de la ciudad, que durante todo el fin de semana transformará el casco histórico en un gran escenario inspirado en la convivencia de las culturas cristiana, judía y musulmana.

La apertura oficial ha estado encabezada por la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, quien ha atendido a los medios de comunicación antes de iniciar un recorrido por los diferentes espacios del mercado, acompañado por organizadores, participantes y representantes municipales.

La responsable municipal ha destacado el valor cultural y patrimonial de una iniciativa que permite a zaragozanos y visitantes redescubrir una de las etapas más relevantes de la historia de la ciudad. "Zaragoza vuelve a esa maravillosa época histórica en la que la cultura cristiana, junto con la judía y la musulmana, convivían en paz. De aquel momento surgió un gran legado patrimonial, cultural, artístico e incluso gastronómico, y eso es precisamente lo que queremos revivir durante este fin de semana", ha señalado.

Uno de los artesanos en el mercado medieval. / JAVIER RIO

El mercado se extiende por algunos de los enclaves más emblemáticos del centro histórico, desde la plaza del Pilar y la trasera de La Lonja hasta la plaza de La Seo, San Bruno, la calle Palafox, el Arco del Deán, el puente de Piedra y el Balcón de San Lázaro. En total, cerca de 130 puestos de artesanía y gastronomía ofrecen productos inspirados en la tradición medieval. Tras la inauguración, Sara Fernández ha recorrido los distintos espacios instalados a lo largo del casco histórico, visitando los puestos artesanalaes, las zonas de recreación y los escenarios donde durante tres días se desarrollarán decenas de actividades culturales y de animación.

Artesanía y oficios

Uno de los grandes atractivos de esta edición vuelve a ser el Campamento de las Tres Culturas, instalado en la plaza del Pilar. Allí los visitantes pueden descubrir cómo era la vida militar en la Edad Media a través de exhibiciones de armas, armaduras, artillería y combates medievales de bohurt, además de demostraciones de forja y otras actividades diulgativas.

La consejera ha subrayado especialmente el carácter didáctico de la programación. "Tenemos talleres, exhibiciones y actividades que permiten conocer cómo era la vida cotidiana en aquella época. Hay oficios tradicionales como cerería, panadería, cerámica o caligrafía que pueden descubrirse de una manera muy cercana y participativa", ha explicado.

Los talleres de las Tres Culturas se desarrollan durante todo el fin de semana en diferentes puntos del recorrido y permiten acercarse a oficios vinculados a las tradiciones cristiana, judía y árabe. Entre las propuestas figuran actividades de cantería, carpintería, herrería, orfebrería, encuadernación, mosaico, vidrio, cuero, marionetas o caligrafía árabe.

Entre las novedades más destacadas se encuentra nuevamente la exposición dedicada a Leonardo Da Vinci en la calle Palafox, donde se muestran algunas de las reproducciones de los ingenios diseñados por el genio renacentista. Además, la trasera de La Lonja acoge una muestra de aperos de Labranza y utensilios tradicionales relacionados con la vida cotidiana medieval.

El recorrido permite cruzar el Puente de Piedra para adentrarse en la zona dedicada a la cultura musulmana, ubicada en el Balcón de San Lázaro, uno de los espacios más singulares del mercado y que recrea la influencia de Saraqusta en la historia de Zaragoza.

Música y fuego

La programación artística constituye otro de los pilares del Mercado Medieval. Durante las tres jornadas se sucederán actuaciones musicales, danzas históricas, teatro itinerante, circo y recreaciones vinculadas a personajes y episodios de la historia aragonesa.

Grupos como Serrablo Folk, Os Fillos d'o Sobrarbe, Nostraxladamus, Ixera Companyia Almugavar o el Coro In Lingua Franca pondrán banda sonora a un fin de semana en el que también tendrán protagonismo las danzas medievales y orientales de formaciones como Sinhaya, Duo Sahasrara, La Carola o Andanzas Medievales.

Las noches volverán a convertirse en uno de los momentos más espectaculares del mercado gracias a las propuestas de fuego, música y danza. Entre ellas destacan espectáculos como Bajo Aurora Boreal, de la compañía Nomaduk, así como las exhibiciones de fuego protagonizadas por Duo Sahasrara y otras formaciones participantes.

Mercado medieval de las tres culturas. / JAVIER RIO

El teatro de calle también recorrerá el casco histórico con farsas medievales, escenas inspiradas de Alfonso I el Batallador, recreaciones sobre la Zaragoza musulmana y sefardí, historias de brujas, juglares y personajes legendarios de la Edad Media.

La programación familiar tendrá uno de sus principales escenarios en la plaza San Bruno, donde se ubica el tradicional Rincón Infantil. Allí los más pequeños podrán participar en talleres de percusión, juegos medievales de madera y actividades adaptadas a todas las edades. Además, en la plaza del Pilar se han instalado atracciones ecológicas inspiradas en la época, como una noria, un tiovivo, una barca medieval y camas elásticas.

Un viaje al pasado

El Mercado Medieval de las Tres Culturas vuelve así a convertir el corazón histórico de Zaragoza en un gran viaje al pasado, combinando patrimonio, divulgación, ocio y cultura para todos los públicos. Sara Fernández ha invitado a zaragozanos y visitantes a recorrer los diferentes espacios y disfrutar de una programación que busca poner en valor la riqueza histórica de la ciudad. "Es una oportunidad extraordinaria para revivir nuestro pasado, descubrir nuestras raíces y disfrutar en familia de una programación muy completa que une cultura, historia y entretenimiento", ha concluido.

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Durante todo el fin de semana se espera la llegada de miles de personas a un evento que, edición tras edición, se ha consolidado como una de las grandes citas culturales y turísticas de Zaragoza y que vuelve a reivindicar el legado de las tres culturas que marcaron la historia de la capital aragonesa.