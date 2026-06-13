El aeropuerto de Zaragoza no levanta el vuelo y pierde viajeros antes del verano

El aeropuerto de Zaragoza no termina de despegar y los efectos del recorte de Ryanair ya se están notando en una terminal discreta que el Gobierno de Aragón, junto al ayuntamiento, quiere impulsar para conseguir ganar más rutas y alcanzar el millón de viajeros en 2027. Este es el objetivo pero la situación actual es bien distinta. Como prueba, los datos. Hasta el mes de mayo, el aeródromo zaragozano perdió casi un 2% (1,7%) de sus pasajeros respecto al año pasado, por lo que se confirma esa tendencia a la baja que viene registrándose.

No sucede lo mismo con las mercancías, y Zaragoza se consolida entre los tres principales aeropuertos de carga de la red de Aena en España, solo por detrás de los de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. En concreto, movió 16.509 toneladas de mercancías durante el pasado mes de mayo, un 17,3 % más que en el mismo periodo de 2025, gracias, entre otros factores, al impulso del gigante textil Inditex.

Un avión de Ryanair despegando en una imagen de archivo. / El Periódico

La cara y la cruz de unas instalaciones que el Ejecutivo aragonés quiere potenciar al máximo. En el horizonte está el año 2027, cuando se pondrá en marcha una promoción turística de calado que le permita ganar nuevas rutas y, así, disparar el número de pasajeros que eligen Zaragoza para viajar a distintos destinos nacionales e internacionales.

Después de perder rutas tan demandadas como Santiago, Fez y París durante el 'tijeretazo' aplicado por Ryanair a los aeropuertos locales en ese pulso que mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias en septiembre, el aeropuerto zaragozano aguantó el tipo durante los últimos meses de 2025. La terminal aragonesa cerró el año con 707.493 pasajeros, un 1,9% más en relación con el año anterior, según los datos publicados este martes por Aena.

8 millones en ayudas públicas

Zaragoza no es un gran aeropuerto turístico, sino una terminal de tamaño medio con una oferta limitada de vuelos, lo que explica que la media de viajeros ronde los 50.000 al mes. Según los datos de Aena, abril ha sido hasta ahora el mejor mes del año, con 63.663 pasajeros, aunque si uno echa la vista atrás supone un 6% menos que en 2025. En cambio, mayo cerró con menos viajeros, 61.338. En marzo la cifra fue de 53.833, algo más que en febrero y enero, con 43.485 y 46.335, respectivamente.

El Gobierno de Aragón quiere cambiar a toda costa esta tendencia y, tal y como adelantó este periódico, tiene previsto poner en marcha un plan que pasaría por poner más dinero público a través de contratos de promoción turística. En concreto, las instituciones públicas estarían dispuesta a invertir 8 millones de euros al año, con un reparto aún por definir pero que supondría duplicar el esfuerzo económico que actualmente realizan, de más de 3,5 millones anuales en los últimos ejercicios. Todo ello para alcanzar "más de 25 rutas" que permitirían colocar a Zaragoza en el mapa nacional e internacional.