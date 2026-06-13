Un emblemático bar de Delicias cerrará para ampliar un local de Mercadona

Mercadona tiene previsto recuperar el próximo 1 de enero de 2027 el local que actualmente ocupa la cafetería Río de la Plata, situada junto a su supermercado ubicado en la plaza Roma. Su objetivo es ampliar las instalaciones del establecimiento y ofrecer a sus clientes un nuevo espacio de compra más adaptado a la línea que viene demandando en sus nuevas inauguraciones.

El actual arrendatario del negocio ya ha recibido la notificación de que deberá abandonar el inmueble cuando finalice el contrato de alquiler. Según ha podido saber este periódico, el propietario del bar está tratando de prolongar la relación contractual, aunque por el momento no ha obtenido una respuesta favorable por parte de la compañía.

Río de la Plata ocupa este local desde el año 2000 y siempre ha sido inquilino de Mercadona. El establecimiento cuenta con una superficie aproximada de 135 metros cuadrados, espacio que la cadena valenciana pretende incorporar al supermercado dentro de un futuro proyecto de reforma.

Por ahora no se ha concretado la fecha de inicio de las obras. No obstante, la empresa trabaja en la modernización de algunos de sus establecimientos para adaptarlos al modelo denominado Tienda 9, una evolución de su formato comercial orientada a reorganizar los procesos internos y mejorar la eficiencia operativa.

Según explica la compañía, el modelo supone una reorganización de la estructura de trabajo, pasando de una organización por negocios a otra basada en procesos, con el objetivo de optimizar flujos internos, reducir desplazamientos y mejorar la coordinación de los equipos.

Mercadona ya ha implantado este concepto en algunos establecimientos de Aragón, entre ellos el de Alagón, y prevé continuar adaptando parte de su red en Zaragoza.

La ampliación responde a la estrategia de renovación que Mercadona está desarrollando en parte de su red. La compañía busca adaptar sus establecimientos a las nuevas necesidades de los clientes mediante la implantación del modelo Tienda 9, un formato que, según la propia empresa, transforma la organización interna de las tiendas y persigue mejorar tanto la experiencia de compra como la productividad.

Aunque el establecimiento de la plaza Roma no será necesariamente el primero de Zaragoza en adaptarse a este modelo, sí es el primer caso en el que se ha hecho pública una actuación que implica la incorporación de un local anexo para ganar superficie. La operación permitirá sumar al supermercado los cerca de 135 metros cuadrados que actualmente ocupa la cafetería Río de la Plata.