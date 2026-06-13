La exitosa agencia de viajes para adolescentes inaugura un nuevo local en Zaragoza: "Para ellos es una experiencia transformadora"

Ana Infante y Violeta Gracia llevan desde 2010 al frente de Sunny English, una agencia de Zaragoza especializada en inmersiones linguísticas para adolescentes: "Creamos este proyecto con la idea de acompañar a los jóvenes a vivir experiencias transformadoras", explica Violeta, recordando que su objetivo siempre ha sido que los estudiantes ganen autonomía, seguridad y una visión más amplia del mundo. La segunda socia, Ana, coincide: "Muchos padres tienen la frustración de haber estudiado y no hablarlo. Quieren que sus hijos sí sean capaces de comunicarse".

La elección de los países de Cánada, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda se debe a que son angloparlantes y garantizan una exposición constante al idioma si desean que sea una experiencia completamente provechosa para ellos. La franja de edad de los estudiantes es entre 10 y 17 años. Según Ana y Violeta, en España el sistema educativo es un "fracaso" y es un idioma fundamental para el futuro. Dadas las circunstancias, es obligatorio buscar alternativas más viables para lograr un nivel óptimo del idioma.

Inauguran el nuevo local

Los inicios no fueron sencillos. Durante años, atendieron a las familias en salas de reuniones alquiladas y trabajaron sin local propio. En 2019 lograron abrir su primera oficina, la pandemia les obligó a cerrarla y a detener los viajes durante dos años. No fue hasta 2022 cuando pudieron retomar la actividad y, recientemente, estrenar un espacio físico que ya es propiedad de la empresa y ha sido inaugurado hace unos días. "Somos una empresa muy cercana", resume Ana. El local se encuentra ubicado en la Calle de Jerónimo Blancas, 5, en el Casco Antiguo.

Ambas crecieron vinculadas al inglés. Violeta estudió Magisterio de Inglés y trabajó como profesora, mientras que Ana, cursó Filología Inglesa. Antes de emprender, las dos habían sido monitoras de programas similares y pensaron "esto lo podemos hacer mucho mejor nosotras", recuerdan. Su primer grupo fue de 36 niños del entorno más próximo. Hoy gestionan alrededor de 500 estudiantes al año y cuentan con un equipo de 18 monitores entre Aragón y el extranjero.

Agencia de viajes registrada

Sunny English no es una academia, sino una agencia de viajes registrada. Su propuesta se basa en un acompañamiento constante: "Si tu hijo está en el extranjero, nuestro teléfono está disponible las 24 horas", subrayan. Las dos gerentes viajan, visitan a los grupos, conocen a las familias de acogida y atienden cualquier incidencia, desde seguros médicos hasta pérdida de equipaje. "No es solo vender un viaje, la relación es de principio a fin", detallan.

La selección de destinos y alojamientos es una de los aspectos que más cuidan. La agencia no trabaja con familias en Londres por la distancia a los colegios y por la complejidad del entorno urbano. En otros países combinan estancias en familias con residencias universitarias, casas de acogida o boardingschools, unos colegios privados donde los estudiantes residen durante todo el curso escolar, siendo la experiencia mucho más completa: "Solo ofrecemos cosas que sabemos que funcionan", afirman.

Las familias de acogida pasan controles policiales y trabajan con escuelas con las que mantienen relación desde hace años. Las responsables de esta agencia advierten que existen centros educativos o academias de idiomas que organizan inmersiones sin soporte legal, algo que consideran un riesgo para los menores.

Cambios significativos a nivel personal en los estudiantes

En los últimos años, han incorporado un programa de desarrollo personal para adolescentes con dinámicas de autoestima, empatía o gestión emocional. "Queremos que esta experiencia sea un punto de inflexión en sus vidas", aclara Violeta. Los cambios que observan al final del viaje en los adolescentes son muy significativos: "Los padres nos dicen "Ha cambiado". "Y ha cambiado a mejor".

Las anécdotas que acumulan muestra el nivel del acompañamiento. Una de las más llamativas, ocurrió en Dublín, cuando una ardilla mordiò a un estudiante durante una actividad lúdica en el jardín botánico. "Activaron el protocolo de emergencia y lo llevaron al hospital", recuerda Ana. La madre del adolescente, lejos de alarmarse se mostró tranquila: "Sabía que estaba en buenos manos".

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Tras 16 años de eovlución, Sunny English mantiene su esencia: ofrecer que abran la mente y ayuden a los adolescentes a crecer. "Viajar te hace más humilde". El principal objetivo es que cada estudiante vuelva con la sensación de haber descubierto algo nuevo y a sí mismo, así como observar otras realidades y culturas existentes en el mundo.