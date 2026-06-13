El Mercado de las Tres Culturas llena de gente el centro de Zaragoza: "Si todo el mundo que pasa comprara algo..."

El Casco Histórico de Zaragoza ha vuelto al pasado este fin de semana con el ya tradicional Mercado de las Tres Culturas, una cita que edición tras edición se ha convertido en uno de los eventos más populosos del caluroso junio zaragozano. Este año, además, aunque el sol apretó ayer durante todo el día, no ha llovido, algo que los comerciantes han agradecido. «Si llueve la gente se amarga, si hace calor sonríen», explicaba uno de los vendedores, Luis Marquilles, en su puesto de cerveza artesana Seelen. «Este año pinta mucho mejor, aunque haga calor la gente está más animada que si llueve», insiste. Su marca, Seelen, se fundó en 2014, cuenta, y este tipo de eventos le permite dar a conocer su producto, fabricado en Vencillón, Huesca. «La gente aquí tiene oportunidad de probarla y la verdad que gusta», explica.

En los puestos se vende de todo. Se ofrecen todo tipo de productos gastronómicos, desde quesos hasta embutidos y gominolas. Por supuesto se venden todo tipo de artículos manufacturados de madera, tela... Así, hay tenderetes de joyas, juguetes, bolsos, ropa... «Este es mi primer año en el mercado y como vendedor», reconocía Rafael detrás de un mostrador plagado de quesos en la calle que va desde el Arco del Deán hasta la plaza de San Bruno. «Este viernes por la tarde por aquí no pasaba mucha gente, estamos un poco escondidos. Pero hoy (por el sábado) parece que está más animado», explicaba el joven.

Artesanos en los puestos que rodean La Seo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Con más años de experiencia cuenta Lucía, propietaria de la marca Lüdehu. «Soy artesana y pertenezco a la Asociación de Artesanos de Aragón. Llevo 24 años yendo a mercadillos. Al principio iba a todos pero ahora ya voy solo a los que sé que van a ir bien. Haré unos diez anualmente», decía la mujer.

En su puesto tiene desde colgantes y pendientes hasta carteras. «No tengo tienda física porque no quiero horarios. Vivo de venir a los mercados», explica. Este fin de semana, contaba, las ventas van mejor que el año pasado. «El viernes llovió y no se vendió nada, este año hay más movimiento. Si todo el mundo que pasa comprara algo....», ríe la mujer.

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En el mercado también se vende comida. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Mercado de las Tres Culturas permanecerá abierto hasta este domingo por la tarde. Ocupa el entorno de la plaza del Pilar, La Lonja, La Seo, San Bruno, la calle Palafox, el Arco del Deán, el puente de Piedra y el balcón de San Lázaro. El evento, además de puestos para comprar, acoge actividades inspiradas en el legado cristiano, judío y musulmán que forma parte de la historia de la ciudad.