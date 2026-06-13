Paso clave para las futuras piscinas de La Almozara: todo listo para que arranquen las obras

No ha sido fácil sacar adelante las piscinas en el zaragozano barrio de La Almozara. Es el único distrito sin piscina municipal y, tras años de reclamaciones y trámites administrativos, este lunes la comisión de Urbanismo concederá la licencia urbanística al proyecto a la empresa que se hizo con la adjudicación, Forus S.L., que invertirá 16 millones de euros a cambio de construir las instalaciones y explotarlas durante 60 años.

Este es el último paso para poder iniciar los trabajos de construcción del que será llamado Centro Deportivo Municipal La Aljafería, que se dividirá en dos fases y permitirá cumplir así con un compromiso de la alcaldesa, Natalia Chueca, y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, dando respuesta a una necesidad de un barrio en el que hay dos instalaciones con piscinas, pero privadas, El Soto y el Tiro Pichón.

Con la licencia es cuestión de días que se inicien los trabajos. El calendario apremia y el Gobierno del PP quiere tener las piscinas terminadas entre enero y febrero de 2027. La primera fase se centrará en la ejecución de las piscinas de verano, y posteriormente se acometerá una segunda fase que completará el conjunto del proyecto, que incluye un pabellón deportivo que dará servicio a los barrios de Casablanca, Rosales del Canal, Montecanal, Arcosur y Valdespartera y que podría estar disponible en su totalidad solo dos meses después.

El diseño de estas instalaciones deportivas persigue integrarse con las líneas contemporáneas de la arquitectura de esa zona de la ciudad. Por ello, la construcción principal será un cubo de vidrio de tonos azules en el que habrá una recepción, piscinas cubiertas y cuatro plantas dedicadas a usos deportivos. Ya en el exterior, se construirán cinco pistas de pádel cubiertas y una zona de piscinas exteriores con pradera. La zona de agua exterior la conformarán una piscina de natación de 25 metros y varias piscinas lúdicas unidas con toboganes acuáticos que aprovechan el desnivel de la parcela, un splashpark, y otros elementos.

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Llegar hasta aquí no ha sido fácil. En el año 2022 se adjudicó el proyecto, pero el licitador acabó renunciando. A este primer proceso solo se presentó una oferta, la de BPXsport, que acabó rechazando el contrato. Entonces se inició una travesía administrativa llena de obstáculos que obligó al ayuntamiento a cambiar la fórmula jurídica elegida para explotar el recinto deportivo copiando el método seguido en las piscinas del Distrito Sur, que en pocos meses de tramitación consiguieron salir adelante, mediante una cesión del derecho de superficie.