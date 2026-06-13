Saucco expande su éxito en Zaragoza con la apertura de un segundo restaurante: "Grandes cortes de carne y el fuego como protagonista"

Hay restaurantes de Zaragoza que se ganan un hueco en el corazón de los comensales nada más abrir sus puertas gracias a su propuesta gastronómica de calidad y su trato hacia el cliente. El restaurante Saucco, situado en la calle Royo, fue el sueño hecho realidad de Álex García y Daniel García, dos amigos que tuvieron que separarse en sus inicios en la gastronomía hasta vivir un reencuentro muy especial en las cocinas de Martín Berasategui.

En su regreso a su Zaragoza natal, ambos decidieron abrir en 2019 su propio establecimiento que ha logrado asentarse en la gastronomía zaragozana como un "templo de la brasa" con esencia vascofrancesa que ha llegado a convencer hasta la Guía Repsol. "Nuestra carta es un acto de amor a la gastronomía que transita entre la tradición vascofrancesa y el poder de la brasa", detallaron en redes sociales cuando dieron a descubrir su apuesta gastronómica renovada allá por finales de 2024.

Y es que Saucco es el restaurante del centro de Zaragoza al que debes acudir para comer una buena carne o pescado a la brasa en un ambiente muy cuidado también en el aspecto decorativo gracias a la mano de Ira Torres, una artista plástica y visual aragonesa. En este restaurante podrás comer un menú diario muy elaborado por 27,90 euros, que suba a 32,90 en fines de semana, y también una carta con diferentes tipos de carne a la brasa como principales estrella. Lo que es verdad es que Saucco ha convencido a zaragozanos y visitantes al tener un 4,7 en reseñas de Google tras más de mil opiniones, algo muy complicado en un mundo donde criticar es más fácil que alabar.

Así es el nuevo proyecto de Saucco

Ahora, los socios de Saucco han decidido expandir el proyecto en Zaragoza y han decidido abrir un segundo restaurante en el centro. "Un proyecto que nace de nuestras raíces, de nuestra pasión por la gastronomía y de la unión de dos culturas que entienden la cocina como una forma de vivir: la tradición vasca y el alma argentina", explicaron los propietarios del nuevo restaurante en su perfil de Instagram donde han tirado de misterio para ir anunciando poco a poco los detalles del nuevo proyecto.

"En Haizea encontraréis la esencia de siempre: el respeto por el producto, los grandes cortes de carne, el fuego como protagonista y la búsqueda constante de excelencia"

El nuevo 'hermano' de Saucco se llamará Haizea, viento en Euskera, y abrirá sus puertas próximamente en la calle Jerónimo Blancas nº3 donde anteriormente se encontraba el restaurante-bocatería El Sitio, aragonés. "En Haizea encontraréis la esencia de siempre: el respeto por el producto, los grandes cortes de carne, el fuego como protagonista y la búsqueda constante de excelencia. Estamos poniendo el máximo cariño en cada detalle para que muy pronto podáis sentaros a nuestra mesa y formar parte de esta nueva historia", han concluido desde la nueva propiedad.

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Daniel Pérez, Alejandro García y sus dos nuevos socios llevan varios meses preparando la apertura del nuevo restaurante. "Va a ser un asador por lo que la carne será protagonista, habrá diferentes tipos de nacionalidades de carne, desde argentinas o uruguayas. Vamos a tener una carta muy estacional para aprovechar siempre el máximo provecho de cada producto y conseguir que cada visita a Haizea sea única y la puedan disfrutar siempre al máximo", analizan los dueños de Haizea, donde la fuerza de la parrilla argentina se encontrará con la elegancia, el carácter y la identidad de la cocina vasca.