El estreno de la Torre del Agua se puede posponer a 2028 pese a que las obras van en plazo

Una grúa corona desde el pasado mes de marzo uno de los edificios más icónicos de Zaragoza: la torre del Agua. Las obras para su rehabilitación y adecuación comenzaron un poco antes, en enero, y ahora con la llegada del calor hasta 30 operarios más otros tantos jefes técnicos trabajan a diario para recuperar todos los espacios de este icono arquitectónico de la Expo que alcanza ahora su mayoría de edad preparándose para su reapertura definitiva después de casi dos décadas.

Las obras se encuentran actualmente al 30% de ejecución y, según explica el responsable del Área Técnica de Expo Zaragoza Empresarial, Alfonso Pérez, van en plazo, por lo que la previsión es que estos trabajos estén terminados a finales del próximo mes de enero a pesar de la complejidad de los mismos. Esto no quiere decir que el Gobierno de Aragón, propietario del inmueble, vaya a proceder a su inauguración de forma inmediata ya que, según ha podido saber este diario, la puesta de largo oficial de la Torre del Agua reconvertida en el Faro de la Logística se podría posponer a 2028 y no hacerlo en 2027, como anunció el Gobierno de Aragón el año pasado, para esperar a que esté terminada la fachada digital y la nueva iluminación, una obra que lleva meses esperando a salir de nuevo a licitación y que requerirá de un año de trabajos. No se contempla una inauguración parcial y podría aparcarse su estreno hasta culminar ambos proyectos de transformación.

TORRE DEL AGUA, EXPO ZARAGOZA 2008, OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DE SU TERRAZA PARA USARLA COMO BAR Y RESTAURANTE / Jaime Galindo / EPA

La idea inicial era poder estrenarlo con un gran congreso de ámbito internacional sobre la logística en el que traer a numerosos expertos de todo el mundo a este icónico edificio del recinto de Ranillas. Pero esos planes se contemplaban antes de saber que habría elecciones autonómicas anticipadas el pasado 8 de febrero. La hoja de ruta se truncó y ahora, al no correr tanta prisa una inauguración de la Torre del Agua pensada para lucirse antes de las elecciones de mayo de 2027, no hay tanta prisa por estrenar el edificio.

Y así se puede ganar tiempo para licitar y adjudicar el contrato para cubrir la fachada de la Torre del Agua con miles de leds que le darán una imagen y una iluminación totalmente distinta a la de ahora, ejecutando el proyecto diseñado por la firma Oboria Digital, la compañía que diseñó el Sphere de Las Vegas y que convertirá a este icono de la Expo 2008 en una gran pantalla cuyas imágenes e iluminación irán variando.

Este contrato, no obstante, ya salió a licitación, pero acabó declarándose desierto porque las tres ofertas presentadas fueron excluidas: una por presentarla fuera de plazo, otra porque el administrador de una subcontrata era el mismo que el que diseñó el proyecto y la tercera, y la única que fue valorada por los técnicos, porque su propuesta técnica no llegaba al mínimo exigido. Esta recurrió y el contrato acabó estancado a la espera de que pueda volver a licitarse. Y ahí sigue, aunque el concurso público debería anunciarse en el segundo semestre de este año para que ese estreno de 2028 no se tenga que posponer nuevamente.

Con todos estos ingredientes encima de la mesa, los planes del departamento de Fomento que dirige Octavio López pasan ahora por poder inaugurar la Torre del Agua en 2028 con ese gran congreso internacional que servirá como estreno y símbolo del renacimiento de este icono de la Expo cuando se cumplan justo 20 años de su apertura en 2008.

TORRE DEL AGUA, EXPO ZARAGOZA 2008, OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DE SU TERRAZA PARA USARLA COMO BAR Y RESTAURANTE / Jaime Galindo / EPA

Sobre las obras que se están desarrollando en la actualidad, estas tienen un presupuesto de 11 millones de euros y el objetivo es amoldar los espacios para adecuarlos al nuevo uso que se le quiere dar, ese Faro de la Logística que se convertirá en espacio expositivo, de oficinas y en el símbolo y zona de encuentro de las empresas y administraciones del que es uno de los principales sectores económicos en la comunidad: la logística.

Según explica Pérez, los esfuerzos no se centran tan solo en un punto de la torre, sino que se trabaja en varios puntos al mismo tiempo, si bien en la cubierta resultan más evidentes los cambios. Allí se está construyendo un mirador que hará crecer la torre en unos cuantos metros, lo que modificará para siempre la silueta de este icono diseñado por el arquitecto Enrique de Teresa. Ese nuevo techo se alcanzará, prevé Pérez, entre agosto y septiembre, si bien la grúa seguirá instalada pues resulta muy práctica para subir últiles y materiales hasta la parte más alta de la estructura.

Prácticamente hay que subir y bajar los materiales ladrillo a ladrillo y placa a placa, explica Pérez

Y es que uno de los procesos más complejos de esta obra, cuenta Pérez, es precisamente la logística y la movilización de materiales dentro del edificio, ya que en estos momentos solo hay un ascensor en servicio, y no muy grande, para subir y bajar útiles de obra. "Prácticamente hay que subir y bajar los materiales ladrillo a ladrillo y placa a placa. Eso estresa mucho la logística de la obra", explica el responsable técnico de las obras del distrito Expo.

"La complejidad técnica obliga a llevar un seguimiento intensivo de las obras. La integración de una obra sobre lo ya construido no es fácil y no siempre va como te esperas. En una obra normal hay cuatro técnicos que se juntan como mucho un par de horas cada mañana para resolver los problemas que pueden ir surgiendo. Aquí somos diez y podemos pasarnos toda la mañana porque hay cosas que sobre el plano pueden encajar y que luego en la realidad no", explica Pérez.

TORRE DEL AGUA, EXPO ZARAGOZA 2008, OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DE SU TERRAZA PARA USARLA COMO BAR Y RESTAURANTE / Jaime Galindo / EPA

Este mismo viernes, explica, han tenido un problema y es que por unos pocos centímetros han tenido que modificar una barandilla. "Eso ya nos ha llevado media mañana, lo que implica que ya no podemos hacer lo que íbamos a hacer hoy", cuenta.

En el vestíbulo, por su parte, ya se han desmontado a lo largo de estos meses las compartimentaciones que existían en la zona más próxima al canal de aguas bravas. Ahí se van a crear cinco salas polivalentes. Y en la planta siete, en la que está el Splash, se van a mantener finalmente las escaleras mecánicas que iban a retirarse para que cuando entre gente al edificio que quiera dirigirse directamente a este espacio lo pueda hacer sin discurrir por el vestíbulo del zócalo.