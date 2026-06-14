Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaAmaño SD EjeaErmita Pirineo cerradaSucesos ZaragozaIncendio Forestal LunaCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

Así es la piscina municipal más antigua de Zaragoza: tiene un pasado ligado a los caballos y un precioso chalet reconvertido en bar-restaurante

El CDM Gran Vía, antigua Sociedad Hípica, abrió como instalación deportiva municipal en 1980 y fue remodelado en los últimos años sin perder su carácter histórico.

Panorámica de la Hípica con su chalet a la izquierda antes de la reforma de 2019

Panorámica de la Hípica con su chalet a la izquierda antes de la reforma de 2019 / EL PERIÓDICO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jesús Chueca

Zaragoza

El calor va a volver a apretar este fin de semana con los termómetros acercándose peligrosamente a los 40 grados y las piscinas municipales de Zaragoza vivirán su primera gran jornada tras un flojo arranque de temporada. Como bien es sabido por la gran mayoría de los vecinos, la capital aragonesa cuenta con decenas de piscinas municipales repartidas por sus barrios y muchas de ellas esconden una historia que se ha ganado un hueco en el corazón y la memoria de varias generaciones.

La piscina municipal más antigua de Zaragoza es el Centro Deportivo Municipal Gran Vía, conocido popularmente por los zaragozanos como la Hípica, una instalación situada en la calle Domingo Miral, junto a la Universidad de Zaragoza que abrió sus puertas en 1980. La antigua Sociedad Hípica no tardó mucho en convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del verano zaragozano a pesar de tener la competencia cercana de la piscina de Las Palmeras, la mítica instalación privada situada en el Parque Grande que cerró sus puertas de forma definitiva a finales del siglo XX.

La ubicación de este histórico centro municipal en pleno distrito Universidad y tan cerca del estadio de La Romareda ha hecho que durante décadas haya sido una de las piscinas de referencia para estudiantes, familias y vecinos de muchos barrios. Además, cerca del CDM Gran Vía hay otras piscinas muy queridas por los zaragozanos como el Palacio de los Deportes, conocido como El Huevo, o el CDM Perico Fernández, Salduba, cuyo pabellón es anterior incluso que La Hípica. Las pistas de pádel, tenis, campos de fútbol sala, pistas de baloncesto le dan un plus a la instalación respecto a sus vecinos.

Gente bañándose en una imagen de archivo en La Hípica

Gente bañándose en una imagen de archivo en La Hípica / ANGEL DE CASTRO / EPA

Su seña de identidad

El CDM Gran Vía no es una piscina municipal cualquiera. La instalación, a pesar de haber sufrido alguna que otra reforma posterior, conserva el carácter singular que la diferencia del resto de instalaciones. Su elemento más reconocible es el edificio central, un chalet de principios del siglo XX de estilo racionalista en el que se ubican actualmente restaurante y gimnasio. Ese aire de instalación histórica, unido a su ambiente universitario y juvenil de cada verano, explica que popularmente se siga llamando La Hípica y no se olvide fácilmente ese pasado ligado a los caballos.

El complejo cuenta con tres piscinas de verano: un vaso grande, una piscina mediana de forma irregular y una piscina infantil. A ello se suman 4.500 metros cuadrados de césped, vestuarios, bar-restaurante, gimnasio, sala polivalente, pistas de tenis, pistas de pádel, frontón y espacios para la práctica deportiva al aire libre.

La piscina de la Hípica en 2006 en una imagen de archivo

La piscina de la Hípica en 2006 en una imagen de archivo / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

La última gran reforma

La Hípica también se ha actualizado en los últimos años y su última gran reforma se vivió en 2019 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza llegó a cerrar la instalación para acometer una profunda remodelación de sus piscinas de verano. Las obras obligaron incluso a suspender la temporada estival en el CDM Gran Vía mientras la vida continuaba a cuenta gotas en las pistas deportivas. La actuación, en la que se invirtió 1,2 millones de euros, permitió renovar los tres vasos de las piscinas, se creó un tobogán gigante, y también se adecuó la planta baja del edificio central.

Noticias relacionadas

Las máquinas trabajando en La Hípica durante su reforma

Las máquinas trabajando en La Hípica durante su reforma / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

A pesar de ser la piscina municipal más antigua de Zaragoza, La Hípica no es la mayor instalación de la ciudad ya que ese galardón recae sobre La Granja en el barrio de San José por donde cada verano pasan cerca de 120.000 usuarios. Mientras, la mayor zona verde se encuentra en la piscina del barrio Oliver con un total de 16.000 metros cuadrados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: un tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao seguirá siendo de pago cuando se levante el peaje en noviembre
  2. Así es el pequeño y escondido barrio de inspiración inglesa de Zaragoza: chalés con jardín a 10 minutos del Casco Histórico
  3. Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14
  4. Varapalo judicial para la DGA: la escuela pública logra suspender temporalmente la concertación del Bachillerato
  5. Los vecinos de Torrero volverán a cenar en la calle después de la multa de 600 euros que recibieron la penúltima vez
  6. Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: 'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa
  7. Entrada gratuita este fin de semana en tres piscinas de Zaragoza: estas son las instalaciones que celebran jornada de puertas abiertas
  8. Esto es lo que cobrará Alberto Izquierdo como asesor del presidente Azcón en el Gobierno de Aragón

Así es la piscina municipal más antigua de Zaragoza: tiene un pasado ligado a los caballos y un precioso chalet reconvertido en bar-restaurante

Así es la piscina municipal más antigua de Zaragoza: tiene un pasado ligado a los caballos y un precioso chalet reconvertido en bar-restaurante

Un emblemático bar de Delicias cerrará para ampliar un local de Mercadona

Un emblemático bar de Delicias cerrará para ampliar un local de Mercadona

El Mercado de las Tres Culturas llena de gente el centro de Zaragoza: "Si todo el mundo que pasa comprara algo..."

El Mercado de las Tres Culturas llena de gente el centro de Zaragoza: "Si todo el mundo que pasa comprara algo..."

Un incendio siembra el caos en la calle Santander del barrio Delicias: del humo de una alcantarilla al susto en una vivienda

Un incendio siembra el caos en la calle Santander del barrio Delicias: del humo de una alcantarilla al susto en una vivienda

Las manos que reparan las vidrieras más hermosas de Zaragoza: "La artesanía es dura, requiere muchas horas de trabajo"

Las manos que reparan las vidrieras más hermosas de Zaragoza: "La artesanía es dura, requiere muchas horas de trabajo"

Adjudican las obras para construir 32 pisos de alquiler asequible con servicios comunitarios en Torrero

Adjudican las obras para construir 32 pisos de alquiler asequible con servicios comunitarios en Torrero

El estreno de la Torre del Agua se puede posponer a 2028 pese a que las obras van en plazo

El estreno de la Torre del Agua se puede posponer a 2028 pese a que las obras van en plazo

Paso clave para las futuras piscinas de La Almozara: todo listo para que arranquen las obras

Tracking Pixel Contents