Así es la piscina municipal más antigua de Zaragoza: tiene un pasado ligado a los caballos y un precioso chalet reconvertido en bar-restaurante

El calor va a volver a apretar este fin de semana con los termómetros acercándose peligrosamente a los 40 grados y las piscinas municipales de Zaragoza vivirán su primera gran jornada tras un flojo arranque de temporada. Como bien es sabido por la gran mayoría de los vecinos, la capital aragonesa cuenta con decenas de piscinas municipales repartidas por sus barrios y muchas de ellas esconden una historia que se ha ganado un hueco en el corazón y la memoria de varias generaciones.

La piscina municipal más antigua de Zaragoza es el Centro Deportivo Municipal Gran Vía, conocido popularmente por los zaragozanos como la Hípica, una instalación situada en la calle Domingo Miral, junto a la Universidad de Zaragoza que abrió sus puertas en 1980. La antigua Sociedad Hípica no tardó mucho en convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del verano zaragozano a pesar de tener la competencia cercana de la piscina de Las Palmeras, la mítica instalación privada situada en el Parque Grande que cerró sus puertas de forma definitiva a finales del siglo XX.

La ubicación de este histórico centro municipal en pleno distrito Universidad y tan cerca del estadio de La Romareda ha hecho que durante décadas haya sido una de las piscinas de referencia para estudiantes, familias y vecinos de muchos barrios. Además, cerca del CDM Gran Vía hay otras piscinas muy queridas por los zaragozanos como el Palacio de los Deportes, conocido como El Huevo, o el CDM Perico Fernández, Salduba, cuyo pabellón es anterior incluso que La Hípica. Las pistas de pádel, tenis, campos de fútbol sala, pistas de baloncesto le dan un plus a la instalación respecto a sus vecinos.

Gente bañándose en una imagen de archivo en La Hípica / ANGEL DE CASTRO / EPA

Su seña de identidad

El CDM Gran Vía no es una piscina municipal cualquiera. La instalación, a pesar de haber sufrido alguna que otra reforma posterior, conserva el carácter singular que la diferencia del resto de instalaciones. Su elemento más reconocible es el edificio central, un chalet de principios del siglo XX de estilo racionalista en el que se ubican actualmente restaurante y gimnasio. Ese aire de instalación histórica, unido a su ambiente universitario y juvenil de cada verano, explica que popularmente se siga llamando La Hípica y no se olvide fácilmente ese pasado ligado a los caballos.

El complejo cuenta con tres piscinas de verano: un vaso grande, una piscina mediana de forma irregular y una piscina infantil. A ello se suman 4.500 metros cuadrados de césped, vestuarios, bar-restaurante, gimnasio, sala polivalente, pistas de tenis, pistas de pádel, frontón y espacios para la práctica deportiva al aire libre.

La piscina de la Hípica en 2006 en una imagen de archivo / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

La última gran reforma

La Hípica también se ha actualizado en los últimos años y su última gran reforma se vivió en 2019 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza llegó a cerrar la instalación para acometer una profunda remodelación de sus piscinas de verano. Las obras obligaron incluso a suspender la temporada estival en el CDM Gran Vía mientras la vida continuaba a cuenta gotas en las pistas deportivas. La actuación, en la que se invirtió 1,2 millones de euros, permitió renovar los tres vasos de las piscinas, se creó un tobogán gigante, y también se adecuó la planta baja del edificio central.

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Las máquinas trabajando en La Hípica durante su reforma / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

A pesar de ser la piscina municipal más antigua de Zaragoza, La Hípica no es la mayor instalación de la ciudad ya que ese galardón recae sobre La Granja en el barrio de San José por donde cada verano pasan cerca de 120.000 usuarios. Mientras, la mayor zona verde se encuentra en la piscina del barrio Oliver con un total de 16.000 metros cuadrados.