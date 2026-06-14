De David Navarro a Monchi: Zaragoza se convierte en la capital de los entrenadores de fútbol en pleno Mundial

Aunque el foco futbolístico se encuentre en la Copa Mundial de la FIFA 2026 está puesto en la gran competición internacional, en Aragón el trabajo no se detiene. Entrenadores como Monchi, Montse Tomé, David Navarro, Néstor Pérez ya han iniciado la planificación de la próxima temporada, ajustando plantillas, diseñando cargas de trabajo y preparando la vuelta a los campos. La Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) vive semanas intensas, con los técnicos combinando el seguimiento del Mundial y la organización de su propio calendario formativo.

En este contexto llega una cita inédita: el I Congreso Nacional de Entrenadores de Fútbol, que se celebrará en Zaragoza los días 19 y 20 de junio de 2026. Un encuentro que la FAF considera estratégico para elevar el nivel formativo de los técnicos y que supone, además la primera gran aparición publica de muchos de ellos antes de que empiece la pretemporada.

Combina teoría y práctica

El programa combina teoría y práctica. El Hotel Hiberus acogerá las sesiones teóricas, mientras que el Campo Pedro Sancho, sede de la Federación Aragonesa de Fútbol, será el escenario de los ejercicios sobre el césped. El viernes 19. las actividades se realizarán de 16 a 21:30, y el sábado 20 habrá actividad durante toda la jornada con prácticas por la mañana y nuevas sesiones formativas por la tarde.

El Congreso será gratuito para los entrenadores afiliados al Comité Aragonés, y permitirá actualizar las 15 horas de formación continua necesarias para la reevaluación de licencias.

Renovación del Certificado de Actualización y Reciclaje

Un trámite obligatorio: cada técnico debe renovar su Certificado de Actualización y Reciclaje, válido por tres años y regulado por la Escuela de Entrenadores de la RFEF. A partir de la temporada 2025-26, esta actualización será imprescindible para mantener la licencia en vigor.

Entre los ponentes ya confirmados figuran nombres como Montse Tomé, Ramón Rodríguez 'Monchi', David Navarro, Néstor Pérez, Miguel Ángel Corona, Enrique Durán y Javi Roda. La situación actual deportiva de algunos de ellos atraviesa una época convulsa repleta de movimientos deportivos: Monchi, flagrante fichaje del director deportivo del Real Club Deportivo Espanyol, David Navarro dejó el cargo como entrenador del Real Zaragoza tras descender a Primera Federación. Mientras que, Montse Tomé, concluyó su etapa en la Selección Española Femenina de Fútbol en agosto de 2025 cuando la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió no renovar su contrato.

David Navarro, pidiendo perdón a los zaragocistas desplazados. / Mauricio del Pozo

La organización también ha anunciado algunos sorteos entre los asistentes, donde podrán adquirir más información en las redes sociales de la federación.

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Para muchos entenadores aragoneses, este Congreso supone un punto de partida real de la temporada. Una oportunidad para actualizar conocimientos, compartir experiencias y rencontrarse antes de que arranque la siempre exigente pretemporada. Mientras el mundo está pendiente del gran torneo internacional, en Zaragoza ya se trabaja en el futuro inmediato de fútbol regional.