Morte, a la espera de la oferta para vender el Parque de Atracciones de Zaragoza: "Dos o tres millones de euros"

Jesús Morte está dispuesto a facilitar su salida de la UTE que se adjudicó el Parque de Atracciones (Moncayo Leisure) si eso contribuye a poner fin al calvario judicial y económico que, por el momento, tiene cerradas las instalaciones. Así, ante las preguntas de los medios de comunicación ha explicado que está a la espera de recibir una oferta por parte del socio mayoritario de la sociedad, el grupo inversor argentino Fenix Entertainment, para vender su parte, que es un 20%.

Según ha desvelado, la oferta que estaría dispuesto a aceptar es la que consta en el “pacto de socios” y que otorga un valor a las participaciones de Morte de entre “dos o tres millones de euros” ya no solo por el capital invertido sino por todo “el saber hacer y el proyecto del nuevo parque, que es nuestro”, ha defendido el empresario. Pero más allá del dinero, ha recalcado, hace falta que se cumplan otra serie de condiciones que garanticen que el proyecto del nuevo Parque de Atracciones sigue la estela del que puso en marcha Morte hace más de 50 años.

Así, Morte ha dicho que “más allá de los líos judiciales y económicos” él tiene ya 82 años y que se quiere jubilar, por lo que no quiere ser un impedimento. Lo que no quiere el empresario aragonés es soltar las riendas del Parque y que se convierta en otra cosa totalmente distinta. Sobre la plantilla ha dicho que ha sido el “elemento” por el que él “más” ha luchado y que hay un “95%” de posibilidades de que la plantilla acabe subrogada” por la nueva sociedad ya solo con Fénix Entertainment al frente.

Los Morte han dirigido el Parque de Atracciones desde que se fundó hace más de 50 años, “para lo que el ayuntamiento no puso ni un duro”, ha recordado ahora. “Pusieron los terrenos y unos pinos que eran así”, ha dicho, colocando la mano a la altura de su cabeza. “Para hacer los cimientos tuvimos que meter hasta dinamita y todo eso lo hicimos nosotros”, ha reivindicado en un claro mensaje al consistorio, que en los últimos años ha llevado a Morte para reclamarle cantidades del canon que consideraban impagadas, lo que la justicia ha acabado reconociendo.

Los problemas

Fue en el concurso que se lanzó el año pasado cuando comenzaron los problemas. Los pliegos eran “muy exigentes”, según ha reconocido después el propio ayuntamiento, lo que ahuyentó a posibles inversores que sí que se habían interesado por la gestión del parque anteriormente. Finalmente solo se presentaron los Morte y de la mano de un socio argentino dispuesto a poner el dinero.

Se adjudicaron el contrato pese a que la propuesta que presentaron apenas consiguió un tres sobre diez en las evaluaciones de los técnicos y cuando tenían que firmar el documento para coger las riendas del recinto el pasado febrero se echaron atrás por desavenencias entre los dos socios. Los Morte han acabado en concurso de acreedores y el parque cerrado a expensas de que esa oferta que deje el Parque ya solo en mano de los inversores extranjeros.

El Acuario

Todo esto lo ha explicado Jesús Morte antes de una acto organizado por Legado Expo en el que se celebraba este domingo el 18 aniversario de la Expo de 2008. Morte ha sido invitado por haber sido una pieza fundamental durante todo este tiempo puesto que una de sus empresas es la que ha gestionado el Acuario Fluvial hasta que recientemente ha sido vendido al grupo que gestiona el Oceanogràfic de Valencia.

Em el evento ha querido reivindicar su papel al frente del Acuario, un equipamiento cuya gestión asumieron en 2013. “El Acuario no solamente es una exposición de peces, son más cosas. Es el recuerdo vivo de lo que supuso la Expo para Zaragoza. Yo creo que para Aragón en su conjunto. Yo solo espero que quien coja el Acuario, independientemente de los aspectos económicos, coja también parte de ese espíritu que dejó la Expo en Zaragoza”, ha declarado Morte.

Noticias relacionadas

“Lo único que puedo decir es que ha sido un placer y honor gestionar el Acuario durante 14 años, eso sí, los 14 años perdiendo dinero. Los acontecimientos y los deseos de unos y otros me han permitido dejar la actividad del Acuario en las condiciones en las que hemos dejado. Nosotros en el año 2013 empezamos con 20.000 visitantes al año, 700 animales y 50 especies. Han pasado 13 años en que la familia Morte lo ha gestionado y resulta que todos esos visitantes se han multiplicado por cinco, por seis o por siete”, ha zanjado.