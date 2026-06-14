La reconversión del recinto Expo ya roza los 200 millones de inversión

Casi como construir una nueva Romareda en 18 años. Así se podría resumir el esfuerzo económico que está suponiendo la reconversión del recinto de la Expo de Zaragoza 2008. Y es que entre lo que se lleva ejecutado, lo que se está construyendo y lo que está garantizado para el futuro próximo, la inversión prevista ya rondaría los 200 millones de euros, más de lo que se asegura que costará el nuevo estadio del Real Zaragoza. Dos proyectos de envergadura con casi dos décadas de diferencia.

Pero la cifra, que superará seguro los 185 millones hasta 2028 no es baladí, es más del doble de los 85 que en 2009 se dijo que costaría transformar el espacio que albergó la muestra internacional de Zaragoza en sus nuevos usos, algunos muy distintos a los que finalmente tendrá, en la que iba a ser la reconversión «más rápida de la historia» y apoyada en estudios muy detallados de prestigiosas firmas como el estudio Lamela o Idom. Luego estalló una crisis económica mundial y todo se vino abajo.

«El recinto Expo no está muriendo de éxito, al revés, le queda mucho por mejorar»

Pero echando la vista atrás, se puede decir que el desembolso hecho en todos estos años por la sociedad Expo Zaragoza Empresarial ha sido considerable. Solo a la construcción del Parque Empresarial Dinamiza ya han destinado 79,6 millones de euros. En la Ciudad de la Justicia fueron otros 50 millones de euros. Y juntas suman casi 130 de los 134,3 millones que se calcula que se llevan gastados ya en la transformación del recinto de Ranillas. Otros 3,9 millones se destinaron a arreglar el pabellón Puente antes de que la Fundación Ibercaja instalara el Mobility City.

Otros 500.000 euros se invirtieron en la adaptación del antiguo edificio de oficinas Expo (donde ahora está el Inaem o el Instituto Aragonés del Agua, además de la propia sede de Expo Zaragoza Empresarial, entre otros servicios), otros 200.000 en la Torre del Agua antes de las obras de transformación en el futuro Faro de la Logística (ya en ejecución) y 100.000 en el acuario, que ya planifica una inversión millonaria para 2027, que costearán la sociedad gestora (dueña del edificio) y la nueva firma que lo explota en régimen de alquiler, Global Omnium, para celebrar el 20 aniversario de su creación en 2028.

Obras en la Torre del Agua

A este desembolso se puede sumar la propia inversión que se está realizando en la Torre del Agua, un proyecto que supondrá destinar más de 11 millones de euros, solo en estas obras, más las que transformarán la fachada en una pantalla digital y con iluminación led, valorada en unos 6 millones. O los 25 millones que se calcula que costará la construcción de la futura sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) en 15.000 metros cuadrados del cacahuete Ebro 3. O los 15 millones que Expo Zaragoza Empresarial destinará para que se instale la universidad privada The Power Education, si finalmente consigue la autorización del ministerio. Así se eleva la cifra hasta aproximarse a esos 200 millones.

Grúa trabajando en la azotea de la Torre del Agua de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Pero la visión de la sociedad pública, dependiente del Gobierno de Aragón y en la que el Ayuntamiento de Zaragoza también está en el accionariado, la visión es positiva, por la «enorme rentabilidad» que se saca de este desembolso. De hecho, en el último ejercicio el rendimiento positivo superó los siete millones de euros y en los próximos «superará cada año los 5 millones» para las arcas públicas.

Así lo explica su director gerente, Pedro Sas, quien detalla que lo que se ha conseguido en todos estos años es «construir un parque empresarial de alta calidad y una rentabilidad elevada que permite seguir invirtiendo». Y es que ese nivel de prestaciones hace que salvo en el World Trade Center y en el centro de Zaragoza, las rentas que se pagan por estar en sus oficinas son de las más altas de Zaragoza. Eso, con un 98% de ocupación, 73 empresas públicas y privadas instaladas y más de 5.300 trabajadores en el recinto, permite pensar en nuevas mejoras en un futuro de crecimiento. De hecho, solo quedan libres dos cacahuetes, el Ebro 2 y el 5. El resto ya están funcionando y reportan a la sociedad una rentabilidad «del 10%» cada año. En lo económico, porque en lo social, «¿cuánto valor tiene recuperar el Pabellón Puente o la Torre del Agua para Zaragoza? Es incalculable», afirma Sas.

«El recinto Expo no está muriendo de éxito, al revés, le queda mucho por mejorar», asegura el director gerente de Expo Zaragoza Empresarial, quien asegura que con el nivel de ingresos actual, una inversión como la que se ha tenido que hacer en el Pabellón Puente se puede amortizar «en doce años o menos y a partir de ahí solo dar ingresos porque mantenemos la propiedad a futuro y pensar en nuevas inversiones con los ingresos que generarán», explica. O que se haga de forma conjunta con el operador, como va a pasar con el Acuario fluvial, para el que se está planificando una importante inversión con sus nuevos gestores, Global Omnium, una situación inmejorable para la sociedad pública.