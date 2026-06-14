Roque Gistau, el ideólogo de la Expo, 18 años después: "Esto se hizo bien y aquí nadie robó"

Muchas fueron las personas que tuvieron que poner todo de su parte para que la Expo 2008 en Zaragoza saliera adelante y lo hiciera como lo hizo, como un proyecto que transformo la ciudad de cabo a rabo y cuyo legado celebran este domingo los miembros de la asociación Legado Expo, cuando se cumplen exactamente 18 años de la inauguración de la muestra internacional. Así, en una gala plagada de reconocimientos que ha tenido lugar en el auditorio del Acuario, uno de los protagonistas de la jornada ha sido Roque Gistau, quien fue presidente de la sociedad estatal que organizo la Expo.

“Me ha pasado como a los criminales, que he vuelto al lugar en el que tuvieron lugar los hechos”, ha dicho entre bromas antes de que se iniciara el acto. “Me hace mucha ilusión porque tengo muchos años y a medida que pasa la vida uno se da cuenta que entramos ya en periodo de descuento”, ha mencionado.

Sobre la Expo ha querido mandar un mensaje contundente: “Esto se hizo bien. Se hizo con voluntad, con esfuerzo y bien. Y aquí nadie robó, lo cual en el momento actual es muy relevante decirlo”, ha reivindicado. Ello no quita que alguna cosa se pudiera hacer “mal”. ¿Cuál? “Yo no fui capaz de rematar la Tribuna del Agua, que tendría que haber sido un centro de transferencia de conocimiento sobre el agua. Roque no lo consiguió. Ni Roque ni los adláteres. Y todavía hoy es momento de reivindicar aquello y más ahora que se está celebrando el 100 aniversario de la fundación de las Confederaciones Hidrográficas, la primera, la del Ebro”, ha explicado.

Faltan viviendas

Sobre el estado del recinto Expo y su aprovechamiento ha afirmado que cree que “se ha hecho muy bien” aunque él lo hubiera hecho diferente. “Me falta una componente habitacional. Le faltan viviendas a la Expo. ¿Qué pasa con un recinto como este que es todo oficinas? Pues que de noche es un recinto de pirateo. Por tanto, para que se evite, tener que tener una zona residencial. Y lo previmos. Toda la parte en la que están ahora los juzgados deberían haber sido viviendas, pero no lo conseguí. El ayuntamiento no me dejó meterle mano a eso”, ha desvelado.

Sobre la Torre del agua ha celebrado que esté en obras y ha dicho que debe servir como icono al igual que lo es la Torre Eiffel en París. Y sobre el Pabellón de España ha dicho que ese espacio le gusta, le gusta “mucho” para crear ese centro de investigación y conocimiento que contenga también todos los documentos de la Tribuna del Agua. “Hay que aprovechar el éxito y seguir trabajando y crear un centro de investigación. La gestión del agua es un hecho importantísimo para el mundo y, por tanto, tener un sitio pionero con un modelo singular y que se explote, me parece que es fundamental”, ha dicho.

Noticias relacionadas

Los reconocimientos

El acto organizado por Legado Expo ha servido para reconocer a Gistau y a otras tantas figuras, “artífices” todas. En concreto, la lista de los 18 seleccionados estaba compuesta por: Pablo Rico, primer presidente de la asociación cultural Pro Expo Zaragoza2008; Ángel Val, primer gerente del Consorcio Pro Expo 2008; Emma Bengoa, que trabajó desde el primer día en el Consorcio ProExpo; Ricardo Martín, director de comunicación de aquella misma entidad; Paco Ortega, director artístico de la muestra; Víctor Viñuales, director de El Faro de Iniciativas Ciudadanas; Caridad Carmona, quien desempeñó “un importante papel” en las gestiones administrativas; Maite Gálvez, responsable y jefa de la Agencia de Recursos Ambientales de la Expo; María Lagunamarín-Yaseli, jefa del departamento de Formación del Voluntariado; Marta Ariznavarreta, quien trabajó en el gabinete jurídico; Javier Carnicer, jefe de Protocolo; Javier Monclús, quien dirigió el equipo que redactó el plan de la candidatura que ganó en París; Pablo de la Cal, jefe del área de Proyectos de la sociedad estatal Expoagua Zaragoza; Alfonso Pérez, jefe del área de Edificación; Ignacio Salvo, director del gabinete jurídico; Eduardo Ruiz de Temiño, director general de Construcción; Jerónimo Blasco Jáuregui, gerente de la sociedad Zaragoza Expo 2008; y Juan Alberto Belloch, “primer político que creyó en el proyecto de Expo Zaragoza 2008”.