Los vecinos de San José hacen frente a la especulación urbanística: “Se está construyendo otro barrio sin atender las necesidades del actual”

Los vecinos de San José han salido esta mañana de domingo a la calle para defender su historia con las ideas muy claras: “Se está construyendo otro barrio sin atender las necesidades del actual”. Esta es la conclusión generalizada del más de medio centenar de vecinos y vecinas que ha luchado por sus necesidades. A las once de la mañana, cuando el calor ya empezaba a apretar, los antiguos terrenos de Alumalsa, junto a la plaza Crónica del Alba, ha sido el punto de reunión. No era una protesta al uso. Tampoco una manifestación. Era un paseo, un recorrido por los solares donde el Ayuntamiento de Zaragoza prevé desarrollar nuevos proyectos urbanísticos en San José. La caminata ha servido para para reivindicar un barrio que siente que se está quedando atrás.

La iniciativa, organizada por la Asociación Vecinal de San José, ha recorrido los espacios que podrían transformarse en los próximos años. La ruta ha pasado por los antiguos terrenos de Alumalsa, ha parado en las piscinas del Arenas y ha concluido en el Cabezo Cortado. Al finalizar, los participantes han disfrutado de una pequeña actuación musical en el parque de las Víctimas del Terrorismo.

Detrás del ambiente distendido ha habido un mensaje claro. Los vecinos consideran que los desarrollos previstos, que ocuparían una superficie equivalente a unos 50 campos de fútbol, responden más a intereses urbanísticos que a las necesidades reales del barrio. “Lo que más nos preocupa es que no va correlacionado con una apuesta por dotar al barrio de servicios públicos”, ha explicado Fran Torres, presidente de la Asociación Vecinal de San José. “Esa quizás es la clave, que el barrio está preocupado porque no hay unas necesidades cubiertas. Vemos que se está construyendo otro barrio prácticamente al lado sin tener ni atender las necesidades del barrio actual”, ha incidido.

La preocupación no es nueva. San José es uno de los barrios históricos y más poblados de Zaragoza. Sus vecinos han recordado que ha crecido durante décadas mientras algunas reivindicaciones básicas se mantienen pendientes. Entre ellas citan la necesidad de más equipamientos públicos, una guardería municipal, mejores infraestructuras sanitarias y vivienda pública asequible.

“Sobre todo intentamos explicar a los vecinos cuál es la situación y visibilizar esta preocupación”, ha señalado Torres. A su juicio, existe además una importante falta de información sobre algunos de los proyectos previstos: “Hay alguno que está más desarrollado, pero tampoco nos dan mucha información y la sensación es que no la tienen”.

El recorrido ha avanzado entre descampados y zonas sin urbanizar de la margen del Canal Imperial que limita con San José. Este espacio es considerado por los vecinos como abandonado desde hace años. Allí, mientras los participantes escuchaban las explicaciones, afloraban también las conversaciones sobre el futuro del barrio.

'Pelotazo' urbanístico

Luis Casas ha estado presente en la reivindicación. “Estamos en contra de todos los 'pelotazos' urbanísticos que se prevén por toda esta zona”, ha afirmado. En su opinión, la historia vuelve a repetirse. “Es un urbanismo como siempre, sin prever los servicios. Primero van a construir y luego ya, los poderes públicos, tendrán que levantar el centro de salud que corresponda o los colegios que sean necesarios”.

Casas teme además las consecuencias que puede tener un crecimiento rápido de población en una zona que, asegura, no dispone todavía de las infraestructuras necesarias: “Todo lo que va a suponer para esta zona de la ribera del Canal el aumento del tráfico y de la población sin unas infraestructuras previas va a ser bastante caótico”.

Entre los asistentes también estaba Rosa Casas, vecina de Torrero que ha querido sumarse a la iniciativa porque considera que el problema afecta al conjunto de la ciudad. “Lo que no se reivindica y lo que no se dice es lo que no sale”, ha dicho. “Si no estás en la calle, no se ve ni se oye”, ha añadido.

Para ella, el debate va más allá de San José. “Me parece una barbaridad todo lo que está pasando sin tener en cuenta a los vecinos y vecinas, que son quienes acaban pagando las consecuencias de estas situaciones. Da igual el barrio, porque en otros lugares está pasando lo mismo”, ha opinado.

Los vecinos de San José, instantes antes de iniciar la caminata reivindicativa. / El Periódico de Aragón

La asociación vecinal ha sostenido que el Ayuntamiento de Zaragoza se había comprometido a destinar estos suelos a vivienda pública en régimen de alquiler y han lamentado que esa posibilidad se esté diluyendo. Han considerado que se está favoreciendo la promoción de vivienda privada mientras continúan pendientes inversiones básicas en los barrios.

Por eso insisten en que su reivindicación no es únicamente urbanística. Hablan de modelo de ciudad. De decidir para quién se construye Zaragoza. “Hay unas necesidades que cubrir antes de especular con estos terrenos”, ha resumido Rosa Casas.

San José no se opone al crecimiento de la ciudad. Lo que reclama es que antes de levantar miles de viviendas se piense también en los colegios, los centros de salud, los aparcamientos, las zonas verdes y los servicios que necesitarán quienes vivan allí: “En definitiva, construir ciudad para los ciudadanos y no solo para los promotores”, se ha escuchado durante la mañana.