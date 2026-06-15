El adosado de lujo a la venta junto al Corredor Verde de Zaragoza que esconde una bodega de casi 100 metros y jardín privado

El mercado inmobiliario está en efervescencia en Zaragoza. El precio medio del metro cuadrado en la capital se situó en mayo en los 2.287 euros, según datos del portal inmobiliario Idealista, lo que se traduce en un incremento del 11'8% respecto al mismo mes del pasado 2025. Un crecimiento sostenido en el tiempo que, no obstante, empieza a dar síntomas de fatiga: ya hay barrios en la capital que han comenzado a bajar su precio y un 14% de los pisos anunciados en aquella web especializada se terminaron vendiendo a un precio inferior al de salida.

No parece que suceda lo mismo en el nicho más selecto: el del lujo. Según datos de Spain Sotheby’s International Realty, el mercado inmobiliario prime vive inmerso en un "crecimiento sin precedentes" con aumentos del precio de dos dígitos y compras que se hacen fundamentalmente al contado.

Son Baleares y la Costa del Sol donde se acumula la oferta, pero, aunque de manera más reducida, también Aragón tiene presencia este este escaparate. El portal Luxury State oferta 185 inmuebles catalogados como de lujo en Aragón, de los cuales 98 están en Zaragoza capital y 131 en el conjunto de la provincia.

Un adosado de lujo en el Corredor Verde

Uno de ellos es un adosado totalmente reformado situado en uno de las zonas más tranquilas de Zaragoza pero a la vez muy bien comunicadas y a pocos minutos del centro. Ubicado en el Corredor Verde junto a la urbanización La Floresta y la avenida Gómez Laguna, se vende una vivienda con más de 300 metros cuadrados de superficie construida, de los cuales 268 metros son útiles y dispuestos en varias plantas. El precio de salida es de 747.000 euros.

El inmueble ha sido modificado respecto a su distribución original "para ganar luz natural, comodidad y amplitud" en las estancias principales

Según la información aportada, el inmueble ha sido modificado respecto a su distribución original "para ganar luz natural, comodidad y amplitud" en las estancias principales. Entre los elementos que pueden llamar más la atención al comprador está su espectacular bodega de casi 100 metros cuadrados totalmente equipada con fuego y horno de leña. El espacio, pensado como una zona de reunión, tiene salida directa al patio.

Cuatro dormitorios, varios baños y grandes terrazas

El adosado dispone de cuatro habitaciones dobles y cuatro baños completos. En la planta calle se encuentra una amplia cocina con salida a una terraza, además de un salón de grandes dimensiones conectado directamente con el jardín. En esta misma planta se ubica también el dormitorio principal en suite, con vistas al jardín, junto a un segundo dormitorio de unos 15 metros cuadrados y un baño completo.

Una de las terrazas del adosado / luxuryestate.com

La primera planta se distribuye en dos grandes dormitorios, una amplia terraza y un baño de gran tamaño equipado con bañera y ducha. La vivienda incorpora, además, cerramientos de altas prestaciones, cristales de seguridad, persianas eléctricas y pavimento porcelánico premium en todas sus estancias.

Garaje privado y jardín

En la planta sótano se encuentra el garaje privado con capacidad para dos vehículos. Desde esta misma zona se accede a la bodega, uno de los espacios más singulares de la casa por su tamaño y equipamiento.

En el exterior, la propiedad cuenta con una parcela vallada que aporta privacidad, así como zonas de terraza y jardín. La vivienda se encuentra próxima a colegios, instalaciones deportivas y paradas de autobús, lo que refuerza su perfil como opción residencial para familias que buscan amplitud sin renunciar a la conexión con el centro de Zaragoza.

Noticias relacionadas

El anuncio inmobiliario señala que se adjuntan los planos originales y los planos acotados con la distribución actual tras la reforma. También especifica que la foto de portada ha sido recreada con inteligencia artificial para mostrar una posible opción de incorporación de piscina.