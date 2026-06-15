Atascos y agentes regulando el tráfico: el centro de Zaragoza ya nota los nuevos cortes por las obras del Portillo

Las agujas del reloj marcaban las 9.43 horas de la mañana de este lunes cuando, oficialmente, se procedía a uno de los cortes de tráfico más importantes que va a sufrir Zaragoza en los próximos meses. Una capital aragonesa que afronta una segunda mitad de año levantada por las obras, entre zanjas y maquinaria que avanzan en la transformación urbana de tres importantes ámbitos del centro de la ciudad, desde el Coso hasta la avenida Valencia pasando por el Portillo. Es en este último caso donde, desde ya, hasta 26.000 coches diarios verán alterada su ruta habitual por el avance de los trabajos de reurbanización de todo el entorno.

Durante las dos primeras horas, si bien no se han registrado afecciones significativas, las retenciones ya se han dejado notar en el eje de los paseos María Agustín y Pamplona. El sentido que baja hasta el cruce con Conde Aranda y sigue hasta la plaza Europa está dejando imágenes de largas filas de vehículos esperando su turno. También los que se incorporan al paseo desde Anselmo Clavé, donde la movilidad ya de por sí está muy limitada.

En todos estos casos, la señalización vertical, los semáforos, sirven como orientación, ya que la prioridad de paso la marcan los diferentes agentes de la Policía Local que están controlando el tráfico desde primera hora de la mañana. Una imagen en la que no faltan, por supuesto, los habituales curiosos, que se asoman desde el vallado a los distintos tramos en obras de la zona. El transporte público también se ve afectado, con varias líneas del bus urbano viendo modificado su recorrido.

Pablo Ibáñez

La nueva fase de los trabajos de reurbanización del entorno del Portillo se centra en el cruce del citado paseo María Agustín con la calle Escrivá de Balaguer, donde se instalará un nuevo colector de saneamiento a lo largo del verano, con el objetivo de minimizar las molestias. Los vehículos, hasta septiembre, ya no podrán acceder al centro por el histórico paseo, con un giro obligado hacia el único carril que hay habilitado en Anselmo Clavé.

Y en sentido contrario, uno de los tramos más concurridos por los coches en Zaragoza, el que conecta el centro de la ciudad desde María Agustín con el barrio Delicias y la estación homónima, así como la salida por la A-68, a través de la rotonda de la Ciudadanía, también ha quedado inhabilitado. No obstante, autobuses y taxis sí pueden girar temporalmente, mientras duren las obras, a la izquierda en dirección avenida Madrid, tan solo unos metros más abajo.

Obras estratégicas

Cabe recordar que la del Portillo es una de las principales transformaciones que va a vivir Zaragoza. Una obra que llevaba pendiente dos décadas y que supondrá el cierre definitivo de una de las grandes cicatrices urbanas del centro de la ciudad, conectando así el vértice que forman los barrios de Delicias, La Almozara y el propio centro de la capital aragonesa.

Mapa de los desvíos en la zona del Portillo. / Ayuntamiento de Zaragoza

Con un coste de más de 32 millones de euros, los trabajos acumulan ya varios meses de retraso (sobre todo en el futuro parque), como contó este periódico, por un trámite administrativo que faltaba por parte de Adif. La intervención, de hecho, tiene varias aristas, más allá de la transformación del viejo triángulo del Portillo en un gran parque urbano.

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En lo que respecta a la movilidad, se renovará la avenida Anselmo Clavé y se transformará la calle Escoriaza y Fabro en una gran avenida de tres carriles que conectará la plaza de la Ciudadanía con Goya, cerrando de facto el segundo cinturón de Zaragoza y dándole sentido a la circulación que se vio alterada desde que se ejecutó el tranvía. Las previsiones de los técnicos municipales hablan de que estas obras, que deberían estar concluidas en 2027, permitirán sacar del eje María Agustín-Pamplona, hoy sufriendo los cortes, hasta 8.500 vehículos diarios.