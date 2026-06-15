Un atropello obliga a cortar el tranvía de Zaragoza durante una hora

Un atropello que, en principio, no reviste gravedad, ha obligado al corte temporal de la línea del tranvía de Zaragoza desde las 9.25 hasta las 10.20, una afección de casi una hora. El accidente se ha producido a la altura de la plaza Bámbola, en sentido Mago de Oz (entre el paseo Los Olvidados y la calle Todo sobre mi madre), y en él se ha visto involucrada una mujer de unos 70 años.

En estos momentos, la víctima permanece consciente y no se teme por su vida, y ya ha sido trasladada a un centro hospitalario.