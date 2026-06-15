CCOO alerta de que el cierre de la fundación de Etopia puede costar más de 700.000 euros
El sindicato advierte de que la liquidación de la entidad municipal puede comprometer proyectos europeos en marcha y dificultar el acceso de Zaragoza a futuras ayudas comunitarias
CCOO ha alertado de que la liquidación de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZC), acordada por el Gobierno municipal, puede tener un elevado coste económico para Zaragoza y afectar a la capacidad de la ciudad para acceder en el futuro a fondos europeos.
El sindicato sostiene que el cierre de la fundación, el abandono de proyectos europeos en ejecución y la entrada de la entidad en concurso de acreedores pueden derivar en la devolución de subvenciones, posibles sanciones e intereses de demora. Según un análisis realizado a partir de la normativa financiera de la Unión Europea, la exposición económica máxima podría superar los 700.000 euros.
CCOO considera que el impacto de esta decisión no se limita al plano económico. La organización advierte de que el incumplimiento o abandono de proyectos financiados con fondos europeos puede dañar la credibilidad de Zaragoza ante las instituciones comunitarias e incluso acarrear la exclusión temporal de futuras convocatorias.
Esta situación, según el sindicato, podría comprometer la captación de recursos destinados a ámbitos estratégicos como la innovación, la digitalización, la investigación, la sostenibilidad y el desarrollo económico.
El secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Tamarit, ha calificado la situación de “especialmente grave” al entender que no responde a una falta de financiación ni a una imposibilidad sobrevenida, sino a “una decisión política consciente”.
Tamarit ha señalado que esa decisión ha desembocado en “el cierre de la fundación, el abandono de proyectos internacionales y una situación en la que sus trabajadores llevan meses sin percibir sus salarios”.
El sindicato también ha denunciado la situación laboral de la plantilla de la FZC, que, según CCOO, lleva meses sin cobrar y ha atravesado una situación de gran incertidumbre, incluso con dificultades para acceder a la prestación por desempleo.
CCOO reclama al Gobierno municipal que explique qué informes técnicos, económicos y jurídicos avalaron la liquidación de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, qué alternativas se estudiaron para mantener los proyectos en marcha y por qué fueron descartadas.
La organización sindical sostiene que la ciudadanía tiene derecho a conocer el alcance real de esta decisión, así como sus posibles consecuencias económicas, laborales y reputacionales para Zaragoza.
“La liquidación de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento no solo está siendo dramática para su plantilla, sino que también puede acarrear sanciones económicas y comprometer la capacidad de Zaragoza para acceder a futuras convocatorias europeas”, ha afirmado Tamarit.
CCOO pide transparencia, responsabilidad política y soluciones urgentes para la plantilla afectada. También reclama garantías de que Zaragoza no perderá oportunidades estratégicas de financiación europea como consecuencia del cierre de la fundación.
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