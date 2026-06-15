Continúa la polémica con la tala de árboles en Zaragoza: colectivos ecologistas piden un informe técnico que la justifique

La Asociación Naturalista de Aragón, Ecologistas en Acción, la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón y Canal Imperial Natural han mostrado este lunes su preocupación por lo que sucede con el arbolado de Zaragoza y han cuestionado la política municipal desarrollada alrededor de este asunto.

Estos colectivos han señalado que han conocido a través de los medios de comunicación que se van a talar los pinos de la calle Pedro Cerbuna al haber detectado problemas que hacen a los ejemplares peligrosos.

Según han observado, estos problemas, alcorques insuficientes, tierra compactada, pavimento continuo, inclinación o copas conformadas de acuerdo al entorno, son rasgos que comparte una gran parte del arbolado de la capital aragonesa y, como han apostillado, no por ello se decreta su tala.

Por ello, estas asociaciones van a solicitar el informe técnico que justifique que la tala es la única solución posible, así como la determinación específica de los problemas en todos los árboles.

Aunque estas asociaciones están de acuerdo con el consistorio en que hay que garantizar la seguridad del vecindario, han puntualizado que el caso de la calle Pedro Cerbuna no es aislado, pues "cada vez que se hace una remodelación de una calle, de una plaza, de un parque, desaparece gran parte del arbolado que allí existía".

Al respecto, han advertido de que en el Portillo "está previsto que desaparezcan 209 árboles de los 306 que había".

Según estos colectivos, el arbolado existente y maduro de Zaragoza "no se considera un bien a conservar por parte del gobierno municipal", que realiza "una negligente gestión".

"Mientras el gobierno municipal pregona el Bosque de los Zaragozanos o los eventos de Zaragoza Florece, la realidad es que Zaragoza ha perdido 10.000 árboles desde el 2022, de los cuales, más de 4.000 en los parques y cerca de 2.000, en las calles", han recalcado.