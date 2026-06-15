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Declarado un nuevo incendio de madrugada en el PTR de Zaragoza

En los últimos tres meses se han originado tres fuegos en la planta de reciclaje ubicada en la Cartuja Baja, todos ellos de similares características

Columna de humo generada por el incendio en el PTR en Zaragoza

Columna de humo generada por el incendio en el PTR en Zaragoza / @MaribelMtnez

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Iván Ruiz Jiménez

Iván Ruiz Jiménez

Los Bomberos de Zaragoza trabajan desde esta pasada madrugada en el PTR de Zaragoza para sofocar un nuevo incendio declarado en la nave de reciclado de López Soriano. El fuego se ha originado sobre las 2 de la madrugada generando una impresionante columna de humo visible desde muchos puntos de la capital.

Desde la noche están llevando a cabo labores de extinción tres nodrizas, tres tanques, un brazo articulado, dos coches de mando y una ambulancia. El Ayuntamiento de Zaragoza también ha solicitado a los Bomberos de la Diputación colaboración con otra nodriza y un tanque.

Hace poco más de un mes, el 3 de mayo, ya se produjo otro incendio en la planta de reciclado ubicada en la Cartuja Baja, también de madrugada. Las labores de extinción de estos incendios son intensas y se dilatan en el tiempo dada las características de los desechos de los productos y los materiales con los que están fabricados. Al ser normalmente inflamables, los bomberos deben emplearse a fondo para sofocarlos y evitar que se vuelvan a reproducir. A principios de abril, el día 6, también hubo otro de similares características.

Se trata de sucesos que se vienen repitiendo en el tiempo con relativa frecuencia. Solo entre mayo y septiembre de 2025 se registraron hasta siete incendios, a los que hay que sumar al menos dos más en 2024 y, desde 2018, más de una decena de fuegos significativos.

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