Una gran fuga de agua obliga a vaciar una de las principales piscinas de Zaragoza hasta nuevo aviso

Las fugas de agua en la piscina del Centro Deportivo Municipal de Torrero, que habían provocado en los últimos días imágenes de riachuelos en los pinares que colindan con el complejo deportivo, han obligado al Ayuntamiento de Zaragoza a vaciar el vaso principal, que queda así fuera de servicio temporalmente. Esta es la decisión que han tomado los técnicos tras una revisión realizada este mismo lunes por el Servicio de Arquitectura, que ha recomendado su vaciado inmediato como medida preventiva necesaria para su evaluación y reparación.

"La decisión se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar cualquier posible incidencia derivada de la avería detectada, que ha ocasionado fugas de agua. La piscina se encuentra situada en una zona elevada y uno de los muros del vaso actúa como elemento de contención en el límite de la instalación, por lo que resulta fundamental prevenir un potencial daño en esa zona", explican fuentes municipales.

Es por ello que el vaso principal ya ha comenzado a vaciarse. Durante los próximos días, los técnicos municipales del Servicio de Arquitectura llevarán a cabo una evaluación detallada de la situación para determinar el alcance de la afección y analizar las posibles soluciones técnicas. Hasta que concluyan estos trabajos no será posible establecer un plazo para la reapertura de la instalación.

PABLO IBÁÑEZ

Durante el pasado invierno, el ayuntamiento realizó un seguimiento de las incidencias detectadas en esta piscina, tras observarse pérdidas de agua en el entorno del vaso. Se llevaron a cabo diversas actuaciones de inspección, reparación y comprobación para corregir las fugas de agua y garantizar el funcionamiento del vaso. Tras concluir las reparaciones, se realizaron pruebas en el mes de abril y el resultado fue positivo, ya que no se registraron pérdidas de agua, según la versión del consistorio. Sin embargo, en los últimos días la incidencia ha vuelto a reproducirse, por lo que los técnicos municipales han vuelto a revisar la instalación y han tomado esta decisión.

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"El ayuntamiento lamenta las molestias que esta circunstancia va a ocasionar a los usuarios, pero recuerda que la seguridad debe prevalecer ante cualquier otra consideración", sentencian. En cualquier caso, el CDM Torrero permanecerá abierto y con acceso gratuito para los usuarios mientras permanezca cerrado el vaso principal. Durante este periodo podrán seguir utilizándose el vaso de chapoteo, las duchas y las zonas de césped. Asimismo, continuarán funcionando con normalidad el pabellón deportivo y las pistas exteriores.