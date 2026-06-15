El jefe de bomberos explica la complejidad del incendio en el PTR: "Hay metales diversos que dificultan la intervención"
Los bomberos de Zaragoza trabajan en el polígono PTR para sofocar las llamas en una empresa de reciclaje de vehículos y electrodomésticos
Los bomberos de Zaragoza llevan desde esta madrugada tratando de sofocar el incendio que se ha originado en una empresa de López Soriano en el polígono PTR. Por ahora, el incendio está controlado, pero no extinguido, ya que el material acumulado en las instalaciones de recilaje de coches y electrodomésticos, está dificultando las tareas.
Una veintena de bomberos trabajan afanados en la perimetración y aislamiento de los distintos montones de material inflamable que hay en la empresa para evitar así que se propague, según ha explicado el jefe de mando, Quique Mur, que ha advertido de que este tipo de incendios, con metales diversos, son más complicados.
"Estos incendios tienen la particularidad de que presentan dificultades de intervención, pero si conseguimos sectorizar completamente los focos, como ha sucedido, lo que hay que hacer es ir sacando lo que está en la zona afectada", ha explicado Mur, que ha añadido que, además, "tienen mucha carga térmica".
Esto obliga a actuar en el exterior sin olvidar que en la zona interior se está produciendo la fundición de los materiales involucrados. "En la zona de abajo hay otra realidad, por lo que tenemos que ir procediendo poco a poco a la retirada de los materiales una vez que los tenemos controlados y perimetrados", ha añadido.
- La despedida de un bar que nadie esperaba en Zaragoza después de 26 años: 'La plaza se quedaría muy muerta
- El pueblo a 30 minutos de Zaragoza con una de las mejores piscinas de Aragón: spa y toboganes para toda la familia
- Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14
- Un emblemático bar de Delicias cerrará para ampliar un local de Mercadona
- Entrada gratuita este fin de semana en tres piscinas de Zaragoza: estas son las instalaciones que celebran jornada de puertas abiertas
- Morte, a la espera de la oferta para vender el Parque de Atracciones de Zaragoza: 'Dos o tres millones de euros
- Una fuga sin control en una piscina municipal de Zaragoza vierte miles de litros de agua cada día en el parque contiguo
- El pueblo favorito de Chenoa está a 30 minutos de Zaragoza: tiene un palacio renacentista donde se alojó Cervantes