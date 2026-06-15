El jefe de bomberos explica la complejidad del incendio en el PTR: "Hay metales diversos que dificultan la intervención"

Los bomberos de Zaragoza llevan desde esta madrugada tratando de sofocar el incendio que se ha originado en una empresa de López Soriano en el polígono PTR. Por ahora, el incendio está controlado, pero no extinguido, ya que el material acumulado en las instalaciones de recilaje de coches y electrodomésticos, está dificultando las tareas.

Una veintena de bomberos trabajan afanados en la perimetración y aislamiento de los distintos montones de material inflamable que hay en la empresa para evitar así que se propague, según ha explicado el jefe de mando, Quique Mur, que ha advertido de que este tipo de incendios, con metales diversos, son más complicados.

"Estos incendios tienen la particularidad de que presentan dificultades de intervención, pero si conseguimos sectorizar completamente los focos, como ha sucedido, lo que hay que hacer es ir sacando lo que está en la zona afectada", ha explicado Mur, que ha añadido que, además, "tienen mucha carga térmica".

Esto obliga a actuar en el exterior sin olvidar que en la zona interior se está produciendo la fundición de los materiales involucrados. "En la zona de abajo hay otra realidad, por lo que tenemos que ir procediendo poco a poco a la retirada de los materiales una vez que los tenemos controlados y perimetrados", ha añadido.