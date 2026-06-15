El negro balance del PTR en Zaragoza: más de una decena de incendios y ninguna explicación

Una densa columna de humo negro ha dado los buenos días a los zaragozanos este lunes. Un comienzo de semana accidentado tras declararse de madrugada un incendio en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano de Zaragoza, en el barrio de La Cartuja. Con el de hoy ya son tres los siniestros registrados en 2026, pero en la última década ya suman una docena.

Las causas del incendio se desconocen, pero una mínima chispa puede ocasionar un gran incendio, teniendo en cuenta los materiales con los que trabajan. En la mayoría de los casos, las llamas se han originado en zonas de acopio de residuos, chatarra, cableado, neumáticos o enseres, materiales que favorecen la propagación del fuego y complican la labor de los bomberos.

El jefe de mando de los bomberos, Quique Mur, explica que "estos incendios tienen la particularidad de que presentan dificultades de intervención, pero si conseguimos sectorizar completamente los focos, como ha sucedido, lo que hay que hacer es ir sacando lo que está en la zona afectada", a lo que hay que sumar "la carga térmica que tienen".

Nuevo incendio de madrugada en el PTR de Zaragoza / Jaime Galindo

En los últimos años se han sucedido los incendios en esta planta de reciclaje, con la excepción del Complejo para el Tratamiento de los Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), donde no hay que lamentar ningún incendio. Desde 2018 ya alcanzan la docena de incidentes, ninguno de ellos con víctimas que lamentar.

Entre mayo y septiembre de 2025 se registraron hasta siete incendios, a los que hay que sumar al menos dos más en 2024, con fuegos los días 20 de febrero y 26 de abril. Si se amplía aún más la mirada, también constan incidentes en 2023 y 2022, lo que eleva la cifra a más de diez incendios relevantes en los últimos cinco años. Este 2026 ya ha habido tres siniestros.

Los vecinos de La Cartuja llevan tiempo alertando de la situación. Piden explicaciones e información, y reclaman mecanismos de seguridad. Han llegado incluso a crear un grupo de trabajo que ha remitido escritos tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) para solicitar informes sobre los incendios, conocer qué materiales han ardido, cómo se ha producido la extinción y acceder a las licencias de actividad de las empresas. Pero, por ahora, nada saben. También IU y Zaragoza en Común (ZeC) han presentado preguntas en las Cortes y en el consistorio sin respuesta.

En el incendio de este lunes, hasta una veintena de bomberos participan en las labores de extinción, con la ayuda de efectivos de la Diputación Provincial de Zaragoza, por la presencia de materiales altamente inflamables situados en una campa de 1.000 metros cuadrados en la que se almacenan al aire libre electrodomésticos y vehículos.

Labores de extinción en el PTR, en Zaragoza. / RUBÉN RUIZ

El 5 de abril los bomberos actuaron en una campa donde se habían prendido restos de poda, colchones y otros objetos de reciclaje, algunos de ellos vinculados a la empresa Urbaser. Y el 3 de mayo volvieron a actuar. Solo en 2025 se registraron siete incendios entre los meses de mayo y septiembre, convirtiendo ese verano en uno de los más complicados que se recuerdan en la zona. El 15 de mayo ardió una nave de reciclaje de material eléctrico. Apenas unas semanas después, el 11 de junio, se originó otro fuego en una montaña de residuos metálicos. Ya en agosto, el día 16, las llamas volvieron a aparecer en una zona con neumáticos acumulados, con una columna de humo visible desde toda la ciudad. Y el 16 de septiembre se declaró otro incendio en una parcela exterior con colchones, que obligó a trabajar a los bomberos durante horas.

También hay constancia de incendios en 2023 y 2022. Incluso antes, en marzo de 2018, ya se registró otro incendio en el mismo parque, lo que evidencia que este tipo de sucesos forma parte de la historia del recinto desde hace años.