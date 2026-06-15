El tráfico cambia en el centro Zaragoza: así se circula desde este lunes en el entorno del Portillo

El tráfico del centro de Zaragoza sufre este lunes, 15 de junio, en el entorno de El Portillo, una de las mayores modificaciones de los últimos tiempos debido al avance de las obras de urbanización que ejecuta Zaragoza Alta Velocidad. Los cambios afectarán a unos 26.000 vehículos que circulan diariamente por la zona y obligarán a conductores y usuarios del transporte público a modificar sus recorridos hasta septiembre. El transporte urbano también se va a ver condicionados, con alteraciones de las rutas de varias de las líneas.

La nueva fase de los trabajos se centra en el cruce del paseo María Agustín con la calle Escrivá de Balaguer, donde se instalará un nuevo colector de saneamiento. La intervención, prevista para todo el verano, se ha programado coincidiendo con el periodo vacacional con el objetivo de reducir al máximo las afecciones al tráfico.

Entre las principales restricciones destaca el corte total de la calzada de entrada al centro en paseo María Agustín, entre las calles Jerónimo Borao y Escrivá de Balaguer. También queda inutilizado el carril bici en ese tramo. Para mantener la circulación, se habilita un único carril por sentido utilizando los actuales carriles de salida de la ciudad.

Uno de los cambios más relevantes es la imposibilidad de girar a la izquierda desde paseo María Agustín hacia Escrivá de Balaguer. De este modo, queda anulada temporalmente una de las conexiones más utilizadas para acceder a la plaza de la Ciudadanía y al barrio de Delicias.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza recomienda evitar, siempre que sea posible, el eje de paseo María Agustín tanto en sentido entrada como salida de la ciudad. Las obras también siguen condicionando la circulación en Anselmo Clavé, donde ya se mantiene un único carril por sentido.

Para favorecer la movilidad del transporte público, se habilita un giro específico a la izquierda para autobuses y taxis desde paseo María Agustín hacia la avenida de Madrid. Además, la calle Marie Curie pasa a tener sus dos carriles exclusivamente en dirección a Conde Aranda, una medida que va acompañada de la prohibición de estacionar en el lado par de la vía.

Los cambios también afectan a quienes accedan a Escrivá de Balaguer desde Delicias. Los vehículos deben girar obligatoriamente a la derecha hacia Anselmo Clavé, ya que queda interrumpida la conexión con paseo María Agustín. No obstante, se garantiza el acceso a los garajes de la zona desde la rotonda de la Ciudadanía.

Imagen de los desvíos en la zona del Portillo. / Ayuntamiento de Zaragoza

Las restricciones permanecerán vigentes hasta el próximo mes de septiembre y obligarán a reorganizar la movilidad en uno de los principales accesos al centro de Zaragoza mientras avanzan las obras de transformación del entorno de la antigua estación de El Portillo.

Modificación de los autobuses

En la red urbana, las líneas 21, 22, 31 y 51 sufrirán variaciones significativas por los cambios de tráfico previstos en paseo María Agustín y las calles próximas. Estos son todos los cambios:

Las líneas 21 y 51, que normalmente pasan por la plaza del Portillo entrando por Marie Curie para salir, desde Conde Aranda, a Avenida de Madrid, utilizarán el giro específico que se habilitará desde María Agustín a Avenida de Madrid.

La línea 22, que hasta ahora giraba a su izquierda desde María Agustín a Anselmo Clavé, continuará por María Agustín hasta la Avenida de Madrid (nuevo giro temporal a la izquierda), rotonda de La Ciudadanía y Escrivá de Balaguer, para volver a su recorrido por Anselmo Clavé.

La línea 31, que habitualmente avanzaba por Escrivá de Balaguer, continuará hasta el cruce con Avenida de Madrid, donde sí girará a la izquierda hasta la rotonda de la Ciudadanía. Además, quedarán anuladas temporalmente las paradas ubicadas en paseo María Agustín entre José María Escrivá de Balaguer y avenida de Madrid.

Área metropolitana

Los cambios afectarán igualmente a varias líneas metropolitanas y de barrios rurales gestionadas por el Consorcio de Transportes.

Sentido salida:

Las líneas 110 y 111 trasladarán la terminal a Marie Curie saliendo por la plaza del Portillo–Conde Aranda–paseo María Agustín.

Las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 seguirán por paseo María Agustín para hacer el giro a izquierda a la avenida Madrid.

Las líneas 601, 619 y 620, salida por la plaza del Portillo–Conde Aranda–paseo María Agustín, no se ven afectdas porlos cambios.

Sentido entrada:

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