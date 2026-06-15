Paso clave para la construcción de 220 pisos de lujo junto a La Romareda en uno de los solares más cotizados de Zaragoza

La family office aragonesa Bancalé ya tiene el primer visto bueno del Ayuntamiento de Zaragoza para promocionar la construcción de 220 pisos de lujo, 70 de ellos de alquiler, en uno de los solares más codiciados de la capital aragonesa, en los terrenos del antiguo convento de Jerusalén y junto al estadio de La Romareda. La comisión de Urbanismo ha dado luz verde inicial a la modificación aislada del planeamiento urbano, permitiendo así que la parcela pase a tener un uso residencial, gracias a los votos favorables de PP, Vox y la concejala no adscrita (Marisa Gaspar, ex de la ultraderecha) y la postura contraria de PSOE y ZeC. Esta macrooperación reportará algo más de 22 millones de euros a las arcas municipales.

Además, se construirán dos equipamientos privados: un geriátrico con`entre 120 y 150 plantas y una residencia sanitaria pensada para profesionales del Servet que también incluiría un coliving para los familiares de pacientes de larga duración. Con todo, esta última parte todavía no está decidida y dependerá en buena medida de los usos terciarios que tenga la nueva Romareda, ahora en construcción. Esos usos, aún en estudio, irían desde un hotel hasta una residencia, por lo que la idea de Enta Properties, la sociedad de los Bancalé, es que este segundo equipamiento ofrezca un servicio complementario. Es decir, que no se 'pisen'.

Ahora, el proyecto, bautizado como Living Romareda, deberá pasar por los trámites habituales de información y exposición pública, cuando podrá recibir alegaciones. Por ejemplo, desde Vox, socios prioritarios del Gobierno municipal de Natalia Chueca, exigen la habilitación de más plazas de aparcamiento, que ya de por sí se incrementarán en la zona con la habilitación de una nueva calle de doble sentido que conectará el paseo Isabel la Católica con Álvaro Bazán.

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Vista del solar del antiguo convento Jerusalén de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Tras estos trámites administrativos y burocráticos previos, el expediente todavía deberá volver, ya de forma definitiva, al salón de plenos, donde deberá recibir el apoyo mayoritario de los grupos políticos para poder salir adelante. Un paso que, en principio, tiene el éxito asegurado gracias a los votos tanto del PP como de Vox, que salvo giro imprevisto no variarán. Los plazos más realistas hablan de aprobar la modificación de forma definitiva a finales de este año y que las grúas lleguen al solar en 2028, con la entrega de llaves prevista para 2030.