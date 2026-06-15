Villas de lujo, piscina privada y 750.000 euros: así es la ‘Moraleja’ aragonesa

Muy pocos —repito, muy pocos— pueden permitirse vivir en la urbanización más lujosa que hay actualmente en Aragón. Está a pocos kilómetros de la capital, en Cuarte de Huerva, y podría decirse que es lo más parecido a La Moraleja o a la exclusiva y privada zona residencial situada en el distrito de Hortaleza, al noreste de Madrid, Conde de Orgaz.

Cuarte de Huerva, con sus 15.408 habitantes, es conocida como una de las principales ciudades dormitorio del área metropolitana de Zaragoza, gracias a su explosivo crecimiento demográfico, su proximidad a la capital aragonesa y a que cuenta con suelo para construir amplias urbanizaciones que ocupan grandes extensiones.

Motivos por los que el Grupo Cas eligió esta localidad para construir la urbanización Residencial Agua, Luz y Vida, «una villa exclusiva, adaptada a un perfecto lujo silencioso», con unifamiliares que tienen un precio de venta de 750.000 euros.

Es la villa más lujosa que existe en la comunidad, admiten desde la promotora, que asegura que la comercialización está siendo muy exitosa. Se trata de un proyecto de 22 viviendas premium en la zona residencial de Los Emperadores, denominadas «villas». La descripción de esta urbanización top, a escasos 9 kilómetros de Zaragoza, es la siguiente: «22 viviendas de lujo de hasta 450 m² con 4 y 5 dormitorios, con piscina privada en ático, bodega con aseo, jardín privado y garaje privado para tres coches. Cocina equipada con isla y doble frigorífico. Domótica smart home y ascensor privado que recorre toda la vivienda».

Hay un detalle bastante particular, y es que cada uno de los unifamiliares tiene su propia piscina, aunque hay otra de mayores dimensiones comunitaria. Los espacios comunes se completan con una zona de juegos infantiles, además de un gimnasio equipado con Technogym y entrenador virtual. En resumen, «el lujo de no tener que irte para desconectar».

Dos fases y 22 viviendas

El proyecto se ha dividido en dos fases. En la primera se construyeron las primeras viviendas, hasta 10, y están todas vendidas, mientras que las 12 restantes estarán listas para este verano. Por ahora, tal y como aparece en su página web, hay dos vendidas y dos reservadas por 750.000 euros.

El gimnasio de uso exclusivo para los residentes. / Cas Inmobiliaria

Desde Cas Inmobiliaria destacan la calidad y las prestaciones que ofrece esta promoción, única en Aragón y dirigida a un público más selecto y con un alto poder adquisitivo. Así que no es de extrañar que sus actuales propietarios sean principalmente extranjeros, además de importantes empresarios.

Desde la promotora aseguran que no hay nada parecido en Aragón y admiten que, con la llegada de importantes multinacionales, la demanda de viviendas prémium va a ser mucho mayor.

Este fue uno de los motivos por los que apostaron por Aragón y, en concreto, por Cuarte, convertido en una zona estratégica para vivir y trabajar gracias a su red de carreteras y transporte, que conecta al municipio con el centro de Zaragoza y la estación del AVE en pocos minutos.